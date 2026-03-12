Son Mühür- İran’da yeni dini lider olarak öne çıkan Mücteba Hamaney’in ilk mesajı İran devlet televizyonunda yayımlandı.

Yazılı olarak paylaşılan açıklama spiker tarafından okunurken, Hamaney’in görüntüsü ekrana verilmedi. Mesajda birlik çağrısı yapılırken, ABD üsleri ve Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İlk mesaj devlet televizyonundan duyuruldu

İran devlet televizyonunda yayımlanan yazılı mesajda Mücteba Hamaney’in ülke içindeki birlik ve direniş vurgusu öne çıktı.

Açıklamanın spiker tarafından okunması dikkat çekerken, yeni liderin görüntüsünün paylaşılmaması kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Mesajında İran’ın bölünmesine yönelik girişimlerin engellendiğini savunan Hamaney, halkı birlik olmaya çağırdı.

“Ülkeyi bölme girişimini engelledik”

Hamaney açıklamasında, İran’ın dış baskılar ve saldırılara karşı direniş gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ülkeyi bölme girişimini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun.” Yeni lider, İran halkının direniş sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak birlik çağrısını yineledi.

ABD üsleri ve Hürmüz Boğazı mesajı

Mesajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise bölgedeki ABD askeri üsleri ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin ifadeler oldu.

Hamaney açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalıdır. Bu üsler saldırıya uğrayacaktır. Düşmanın üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almaya çalışıyor.”

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının baskı aracı olarak kullanılabileceğini belirten Hamaney, bu adımın düşmana karşı bir strateji olduğunu ifade etti.

“İran şehitlerinin intikamından vazgeçmeyecek”

Hamaney açıklamasında savaş ve direniş mesajı da verdi. İran’ın saldırılara karşı mücadeleyi sürdüreceğini dile getiren Hamaney, ülkenin geri adım atmayacağını belirtti.

“İran, şehitlerinin kanının intikamından vazgeçmeyecek” diyen Hamaney, İran güçlerinin düşmana karşı operasyonlar gerçekleştirdiğini ve kayıplar verdirdiğini öne sürdü.

İran halkına destek çağrısı

Mesajının sonunda İran halkına seslenen Mücteba Hamaney, direnişin sürdürülmesi için ülke genelinde destek istedi.

Hamaney, “Bu savaşı ve direnişi sürdürebilmemiz için tüm İran’ın bize destek olması gerekiyor” ifadelerini kullanarak halkın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...