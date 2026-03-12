ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD’nin petrol üretiminde dünyanın lider ülkesi olduğunu belirterek yükselen petrol fiyatlarının Amerikan ekonomisi açısından avantaj oluşturduğunu ifade etti.

Trump açıklamasında, ABD’nin enerji üretim kapasitesinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını vurgulayarak petrol piyasasında güçlü bir konumda olduklarını dile getirdi.

“Petrol fiyatları yükseldiğinde daha fazla kazanıyoruz”

Trump, petrol fiyatlarındaki artışın ABD için ekonomik fırsat anlamına geldiğini belirtti. Paylaşımında bu durumu açık şekilde ifade eden Trump, “ABD açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi. Bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji üretiminin ABD ekonomisindeki önemine dikkat çeken Trump, petrol sektörünün ülkenin ekonomik gücünü destekleyen önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

İran’a sert mesaj

Trump açıklamasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değindi. İran’ın nükleer silah edinmesine karşı olduklarını yineleyen ABD Başkanı, bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi.

Trump, “Başkan olarak benim için en önemli meselelerden biri, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemektir” ifadelerini kullandı.

“Buna asla izin vermeyeceğim”

İran’ın nükleer kapasite elde etmesinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını savunan Trump, bu durumun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump açıklamasında, “İran’ın Orta Doğu’yu hatta dünyayı tehdit edecek bir güce ulaşmasına asla izin vermeyeceğim” diyerek Washington yönetiminin bu konudaki kararlılığını dile getirdi.