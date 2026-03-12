İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan’daki askeri operasyonların genişletilmesine hazırlanma talimatı verdiklerini söyledi.

Katz, alınan kararın amacının İsrail’in kuzey bölgelerinde yaşayan sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu öne sürdü.

“Kuzeyde güvenliği yeniden tesis etmek istiyoruz”

İsrail yönetimi, Lübnan sınırında artan çatışmaların ardından bölgedeki güvenlik durumunun yeniden sağlanması gerektiğini savunuyor. Katz, İsrail’in kuzeyinde yaşayan toplulukların güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

İsrail yönetimi, Lübnan’dan gelen saldırıların durdurulmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

Hizbullah’ın roket saldırısı iddiası

İsrail ordusu sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 200 roket fırlattığı iddia edildi. Açıklamada, roket saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Yetkililer, saldırılar nedeniyle kuzey sınırından güneydeki Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine kadar birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu.

Bazı binalarda hasar oluştu

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre roketlerin isabet ettiği kuzey ve merkez bölgelerdeki iki binada hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri ise saldırılar sonucu 2 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail’den İran’a yönelik hava saldırısı açıklaması

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan başka bir açıklamada, savaş uçaklarının İran’daki bazı hükümet altyapılarına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı başlattığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların İran genelinde belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirildiği ifade edilirken operasyonların kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

