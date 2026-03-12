Yeni yayımlanan iklim verileri, yılın ilerleyen dönemlerinde olağanüstü güçlü bir El Nino olayının gelişebileceğine işaret ediyor. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda gözlenen sıcaklık artışının küresel hava sistemlerini etkileyebileceğini ve birçok bölgede kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık dalgalarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu sürecin Türkiye’de de sıcaklık ve kuraklık riskini artırabileceği görüşünde.

İklim modelleri güçlü senaryoya işaret ediyor

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi’nin (ECMWF) iklim projeksiyonlarına göre, yılın son aylarında Pasifik Okyanusu’nda “süper” olarak tanımlanan güçlü bir El Nino oluşma ihtimali yükselmiş durumda. Ekvatoral Pasifik’te batıdan doğuya doğru hareket eden sıcak su kütlelerinin, ticaret rüzgârlarının zayıflamasıyla birlikte okyanus yüzeyi sıcaklıklarını normalin üzerine çıkardığı belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu ölçekteki güçlü El Niño olaylarının genellikle 10 ila 15 yıllık aralıklarla ortaya çıktığını ve geçmişte küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı dönemlerle aynı zaman dilimine denk geldiğini ifade ediyor.

Küresel hava sistemlerinde değişim bekleniyor

The Washington Post’un aktardığı değerlendirmelere göre El Nino, dünya genelindeki atmosfer dolaşımını önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Bu durumun özellikle Güney Amerika’da yoğun yağış ve sel riskini artırabileceği belirtiliyor. Öte yandan Avustralya, Endonezya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde kuraklığın şiddetlenmesi olası senaryolar arasında yer alıyor.

ABD’de ise batı kesimlerinde daha sıcak ve kurak yaz koşulları görülmesi beklenirken, güneydoğu eyaletlerinde kış aylarında yağışların artabileceği değerlendiriliyor. Bilim insanları, güçlü El Niño dönemlerinin tropikal siklon faaliyetlerini de etkileyebileceğini ve küresel sıcaklık ortalamalarının yükselmesine katkıda bulunabileceğini vurguluyor.

Türkiye için kuraklık ve sıcaklık uyarısı

Uzmanlar, El Nino’nun etkilerinin Türkiye’de özellikle Akdeniz havzasında hissedildiğini belirtiyor. Olası bir “Süper El Nino” senaryosunun ise Türkiye’nin iklim dengeleri üzerinde daha belirgin sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde yağış miktarının mevsim normallerinin altında kalabileceği, buna bağlı olarak kuraklık riskinin artabileceği değerlendiriliyor. Aynı dönemde yüksek sıcaklıkların daha sık ve daha uzun süreli görülmesi de beklenen etkiler arasında gösteriliyor.

Orman yangını riski artabilir

Uzmanlara göre iklim değişikliğinin etkileri Türkiye’de en belirgin şekilde Akdeniz ve Ege bölgelerinde hissediliyor. Artan sıcaklıklar ve azalan yağış miktarı, özellikle yaz aylarında orman yangını riskinin yükselmesine neden olabiliyor.

Yetkililer, olası sıcak hava dalgaları ve kuraklık koşullarına karşı önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekerek, vatandaşların ve ilgili kurumların bu süreçte hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.