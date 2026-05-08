Son Mühür/ Beste Temel- Zeytinin anavatanı Ege, geçtiğimiz günlerde büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Gurme İzmir Olivtech Fuarı, üreticiden tutun da büyük yatırımcıya kadar kim var kim yoksa hepsini Fuar İzmir’in çatısı altında topladı. Üç gün gibi kısa bir sürede tam 6 bin 500’den fazla insan kapıdan içeri adım attı. İçeride sadece zeytin ve zeytinyağı kokusu yoktu...

Aynı zamanda süt ürünlerinden tarım teknolojilerine kadar sektörü geleceğe taşıyacak ne varsa görücüye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını 12. kez açan bu dev organizasyon, deyim yerindeyse ticaretin kalbinin attığı yer haline geldi.

Dünya sofrası İzmir’e kuruldu

İşin sadece yerelle sınırlı kalmaması, fuarın asıl başarısıydı galiba. Almanya’dan Fransa’ya, Kanada’dan Libya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan yüzün üzerinde katılımcı standını kurdu. Peynir tadımlarından tutun da zeytinyağı sıkım atölyelerine kadar her köşede ayrı bir telaş vardı.

Sadece ürün satmak değil, gıdada markalaşmak ve yeni nesil tarım yöntemlerini konuşmak da bu yılın ana gündemiydi. Hatta herkesin merakla beklediği İzmir Bağ Yolu’nun lansmanı da tam bu hareketliliğin ortasında yapılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kooperatiflerden üniversitelere kadar herkes elini taşın altına koymuş durumdaydı.

Üreticinin yüzü gülüyor: "Beklediğimizden çok daha iyiydi"

Sektörün dev isimleri hallerinden oldukça memnundu. Mesela GEA Türkiye’den İlker Altıoğlu ile ayaküstü konuştuğumuzda, küresel belirsizlikler yüzünden başta biraz çekindiklerini itiraf etti. Ancak sonuç tam tersi çıkmış; ne istediğini bilen, yüksek polifenollü yağ peşinde koşan profesyonel bir yatırımcı kitlesiyle karşılaşmışlar. Benzer bir memnuniyet Haus Makine cephesinde de vardı.

Yetkin Ateş, 80 yıllık bir devin yeni nesil otomatik tartım ve analiz cihazlarını ilk kez burada tanıttıklarını belirterek, gördükleri ilginin kendilerini şaşırttığını dile getirdi.



