Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ayakkabı tasarımlarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Fakültenin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü bünyesindeki Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı ile FLO Grup Tasarım Merkezi, "Ayakkabına Kendini Yansıt" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Bu ortaklık sonucunda hazırlanan öğrenci çalışmaları, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanında sergilendi.

Ayakkabılar FLO Tasarım Merkezi tarafından sağlandı

Yaratıcılık ve özgünlük temalı bu çalışmada, FLO Tasarım Merkezi tarafından sağlanan ayakkabılar temel malzeme olarak kullanıldı. Öğrenciler bu ayakkabıları birer tasarım nesnesi olarak ele alarak kendi sanatsal bakış açılarını yansıtan eserler ortaya çıkardılar. Atölye süreci, genç tasarımcıların hem becerilerini geliştirmesine hem de kişisel ifade alanlarını güçlendirmesine imkan tanıdı.

Güçlü eğitmen kadrosu

Atölye ve sergi süreci, aralarında Öğr. Gör. Mustafa Kula, Doç. Neşem Ertan, Doç. Öznur Enes, Öğr. Gör. Pelin Demirtaş Dikmen ve Öğr. Gör. Canan Erdönmez’in bulunduğu eğitmen kadrosu tarafından yönetildi. Toplam 40 öğrencinin hazırladığı ayakkabı yüzey tasarımları ziyaretçilerle buluştu ve katılımcılardan oldukça ilgi gördü.

Üniversite ve sanayi iş birliği

Sanat ve tasarımı buluşturan etkinliğin kapanış programına DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, fakülte yönetimi ve FLO Grup Tasarım Merkezi yöneticileri katıldı. Üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olan bu etkinlik sayesinde öğrenciler, profesyonel dünyaya yönelik uygulamalı deneyim kazanma şansı yakaladılar. Sergilenen özgün çalışmalar, akademik bilgi ile endüstriyel pratiğin buluştuğu başarılı bir platform oluşturdu.