Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Toplantıda basın mensuplarını yakından ilgilendirecek önemli bir gündem maddesi ele alınacak. Daha önce nisan ayı toplantısına gündem maddesi olarak gelen önerge, gazetecilerin belediyeye ait otoparklardan ücretsiz yararlanmasına yönelik karar yer alıyordu.

Yakın zamanda trafik basın kartı sahibi gazetecilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarından ücretsiz yararlanma hakkı kaldırılmıştı.

Ancak Nisan ayı meclis toplantısında bu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik bir önerge görüşüldü ve meclis üyelerinin kararıyla değerlendirilmek üzere oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edilmişti.

İlgili önerge komisyonlarda görüşüldü ve oy birliği ile kabul aldı. Mayıs ayının pazartesi günü gerçekleştirilecek İzBB Meclisi’ne ilgili konu komisyon raporu ile gelecek.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

“İzmir Gazeteciler Cemiyetinin Dilekçesine istinaden; T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Trafik Basın Kartı sahibi İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin Belediyemize ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai.Bşk.E.2966362)”