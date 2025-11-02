Dr. İlkay Altıntaş, İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) kapsamında yaptığı değerlendirmede, orman yangınlarının çok karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu, hava durumu, bitki örtüsü ve yaşam alanlarının aynı anda yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Altıntaş, teknolojinin hızla gelişmesine rağmen iklim değişikliğiyle birlikte yangın rejiminin de değiştiğini belirterek, “Uzun vadeli planlama önemli. Önümüzdeki 10, 20, 30, 50 yıl içinde iklimin etkisini ve yangın riskini nasıl azaltacağımızı düşünmeliyiz.” dedi.

Altıntaş, doğanın sürekli yangın söndürme anlayışıyla yönetilmesinin, yangına yakıt olacak kuru dallar ve yaprakların birikmesine neden olduğunu, kuraklık ve iklim değişikliğinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Bayraktar ve İHA’lar müdahale süresini dört kat hızlandırdı

Yapay zekanın, uydular ve hava araçlarından elde edilen verileri karar vericiler için eyleme dönüştürülebilir bilgiye çevirdiğini söyleyen Altıntaş, “Yapay zeka veriyi bilgiye, bilgiyi karara dönüştürme sürecini yönetiyor.” ifadelerini kullandı.

Büyük veri kavramının da bu süreçte kritik rol oynadığını belirten Altıntaş, “Veriler çok farklı kaynaklardan ve farklı hızlarda geliyor. Bu nedenle verinin birleştirilmesi ve etkin kullanımı büyük önem taşıyor.” dedi.

Altıntaş, Orman Genel Müdürlüğü’nün Bayraktar ve İHA’ları kullanmasıyla yangın araçlarının olay yerine dönüş süresinin 45 dakikadan 11 dakikaya indiğini, bunun yaklaşık dört kat hız artışı anlamına geldiğini kaydetti.

Türkiye orman yangınlarında teknolojiyi etkin kullanan ülkeler arasında

Altıntaş, yapay zekanın iklim değişikliğinin etkilerini doğru verilerle analiz ederek yangın riskini azaltabileceğini ifade etti. “Bilimi ve yapay zekayı doğru şekilde kullanarak yangın riskini düşürebiliriz. Bu yalnızca kontrollü yakımlar değil, doğru ağaçların dikilmesi, doğru yerleşimlerin yapılması gibi bütüncül bir yaklaşımdır.” dedi.

Türkiye’nin, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojiyi etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Altıntaş, “Türkiye’deki yangın filosu, dünyanın hiçbir yerinde, hatta Kaliforniya’da bile yok. Teknoloji iyi bir durumda ancak elde edilen verilerin karar mekanizmalarına entegre edilmesi öncelikli hedef olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.