Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından düzenlenen Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayı kapsamında uzmanlar, gölde yaşanan kurumayı inceledi.

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, göldeki su kaybının başlıca nedenlerinin iklimsel değişimler, insan kaynaklı tahribatlar, gölü besleyen derelerin kesilmesi ve kontrolsüz sondajlar olduğunu söyledi.

Koşun, Burdur, Yarışlı ve Salda göllerinin jeolojik olarak birbirine bağlı olduğunu belirterek, Burdur Gölü’ndeki tahribatın bölgedeki diğer gölleri de olumsuz etkilediğini vurguladı. “Gölün son 50 yılında su seviyesinde yaklaşık 20 metre düşüş var. Su alanına baktığımızda yine son 50 yılda büyük oranda küçülme yaşandığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüm göller kritik eşikte

Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle de sadece Burdur Gölü’nün değil, Beyşehir, Eğirdir ve Salda göllerinin de iklim krizinden ciddi biçimde etkilenme riski taşıdığını belirtti.

Gülle, “Burdur’da 1960’lı yıllarda 14 sulak alanın adı geçiyor, ancak bunların birçoğu 2000’li yıllarda yoğun su kullanımı ve tarım alanı açmak için yapılan kurutmalar nedeniyle yok oldu. 2018’den itibaren iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte göller büyük risk altında. Ölçümlere göre Burdur Gölü son 50 yılda hacminin ve alanının yaklaşık yarısını kaybetti.” dedi.