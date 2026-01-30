Elektrik birim fiyatlarında yapılan güncellemeler sonrası günün belirli saatlerinde yapılan tüketimin faturaları artırdığı bildirildi. Enerji yönetim verilerine göre özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kullanım, maliyetleri doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, yüksek enerji tüketen cihazların yanlış saatlerde çalıştırılmasının aboneleri beklenmedik faturalarla karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor.

Yoğun kullanımın yaşandığı saatlerde şebeke üzerindeki yükün arttığı, bunun da elektrik tüketimini daha maliyetli hale getirdiği ifade ediliyor.

En pahalı saatler akşam dönemine denk geliyor

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre nüfusun büyük bölümünün evlerine döndüğü ve ev içi cihazların aynı anda çalıştırıldığı 18.00 ile 22.00 saatleri arası “puant” dönem olarak tanımlanıyor.

Bu zaman diliminde yapılan elektrik kullnımı, talebin zirveye ulaşması nedeniyle diğer saatlere göre daha pahalıya mal oluyor. Özellikle elektrikli ısıtıcılar ve beyaz eşya kullanımı faturayı doğrudan etkiliyor.

İndirimli kullanım saatleri öne çıkıyor

Enerji tüketimini daha düşük maliyetle yapmak isteyen aboneler için gece ve gündüz saatlerinde daha uygun dönemler bulunuyor.

Buna göre en ekonomik kullanım saatleri:

Gece dönemi: 23.00 – 07.00

Gündüz dönemi: 11.00 – 17.00

Bu saatlerde şebeke üzerindeki yük azalırken tüketim maliyetleri de düşüyor.

Alışkanlıkların değişmesi gerekiyor

Uzmanlar, çamaşır ve bulaşık makineleri ile kurutma makineleri ve elektrikli araç şarj işlemlerinin mümkün olduğunca 22.00 sonrasına kaydırılması gerektiğini vurguluyor.

Isıtma sistemlerinin ise pahalı saat dilimine girilmeden önce evi ısıtacak şekilde programlanmasının tüketim maliyetini azaltabildiği belirtiliyor.

Yalıtım faturayı doğrudan etkiliyor

Enerji uzmanları, iyi yalıtılmış konutların pahalı saatlerde ısıyı daha uzun süre koruduğunu ve ek tüketim ihtiyacını azalttığını bildiriyor. Yalıtımı zayıf olan konutlarda ise akşam saatlerinde yapılan zorunlu tüketimin faturaların hızla açyor yükselmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre elektrik kullanım saatlerini doğru planlayan ve enerji verimliliğine dikkat eden aboneler, artan maliyetlerden daha az etkilenerek tüketimlerini kontrol altında tutabiliyor.