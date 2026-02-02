Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş., hizmet kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen planlı çalışmaların programını güncelledi. 03 Şubat Salı sabah saatlerinden itibaren başlayacak çalışmalar nedeniyle, iş yerleri ve konutlarda enerji kesintisi yaşanacak. Özellikle Buca ve Gaziemir'de yoğunlaşan kesintilerin bazı bölgelerde 8 saati bulması bekleniyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

3 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

Gdz Elektrik'in resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre; Karşıyaka, Buca, Bornova, Gaziemir, Ödemiş, Seferihisar, Urla, Çeşme, Menderes, Torbalı, Bayraklı, Aliağa, Tire, Bergama, Bayındır, Güzelbahçe, Çiğli, Konak, Karabağlar ve Kiraz ilçelerinin belirli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle o liste:

BUCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Buca'da şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gün boyu sürecek kesintiler dikkat çekiyor.

Akıncılar: 09.00 - 17.00

09.00 - 17.00 Murathan, Çağdaş: 09.00 - 13.00

09.00 - 13.00 Yaylacık, Şirinkapı: 12.00 - 17.00 (Farklı sokaklarda kademeli olarak)

12.00 - 17.00 (Farklı sokaklarda kademeli olarak) 29 Ekim, Kaynaklar, Yıldızlar: 02.00 - 05.00 (Gece çalışması)

02.00 - 05.00 (Gece çalışması) Aydoğdu: 09.00 - 13.00

KARŞIYAKA VE BORNOVA KESİNTİ PROGRAMI

Karşıyaka (Cumhuriyet Mah.): 09.00 - 15.00 saatleri arasında (6600'lü sokaklar bölgesi)

Karşıyaka (Goncalar, Dedebaşı): 10.00 - 16.00

10.00 - 16.00 Bornova (Gökdere, Çamkule, Aydoğdu, Adatepe): 09.00 - 13.00

09.00 - 13.00 Bornova (Erzene): 09.00 - 17.00

GAZİEMİR VE KARABAĞLAR'DA DURUM

Gaziemir'de kısa süreli manevra kesintileri ve bakım çalışmaları iç içe uygulanacak.

Gaziemir (Sevgi, Gazikent): 09.00 - 09.15 / 13.00 - 13.15 / 14.00 - 18.00 saatleri arasında aralıklı kesintiler.

09.00 - 09.15 / 13.00 - 13.15 / 14.00 - 18.00 saatleri arasında aralıklı kesintiler. Karabağlar (Cennetoğlu, G. Asım Gündüz, Osman Aksüner): 08.30 - 17.00 saatleri arasında periyodik olarak farklı sokaklarda enerji kesilecek.

ÖDEMİŞ, TİRE VE KIRSAL BÖLGELER

Küçük Menderes Havzası'nda tarımsal ve yerleşim alanlarını etkileyecek çalışmalar yapılıyor.

Ödemiş (Küçükören, İnönü, Günlüce): 09.00 - 16.00

09.00 - 16.00 Ödemiş (Dolaylar, Gölcük, Mursallı): 09.00 - 15.00

09.00 - 15.00 Tire (Büyükkemerdere, Çeriközü, Dallık): 09.00 - 16.00

ÇEŞME, URLA, SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Seferihisar (Orhanlı, Beyler, Turabiye, Tepecik): 09.00 - 16.30

09.00 - 16.30 Urla (Yenice, Kalabak): 09.00 - 15.00

09.00 - 15.00 Çeşme (Musalla, İsmet İnönü, Fahrettinpaşa): 09.30 - 16.30

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Şirket yetkilileri, kesintilerin belirtilen saatlerde sona ermesinin planlandığını, ancak işin erken bitmesi durumunda elektriğin daha erken verilebileceğini bildirdi. Vatandaşların elektronik cihazlarını korumak adına tedbirli olmaları istendi.