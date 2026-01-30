Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındığını ve ameliyat için gün sayıldığını açıkladı. Salih Kıvırcık'ın bu fedakarlığı kamuoyunda büyük takdir topladı.

Salih Kıvırcık donör olmaya nasıl karar verdi?

Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan ile ilk tanışmalarının amcasının cenazesinde gerçekleştiğini belirterek sonrasında tesadüfen "Ben Bilmem Eşim Bilir" programında yaklaşık 6 ay boyunca birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kararı nasıl aldığını anlatan Kıvırcık, "Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep 'inşallah bir an önce donör bulunur' diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. 'Ben donör olmak istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Salih Kıvırcık'ın mesleği ne?

Salih Kıvırcık hakkında kamuoyunda detaylı bilgiler bulunmazken medya sektöründe uzun yıllar faaliyet gösterdiği biliniyor. Sosyal medyada "Görüntü Yönetmeni" yazısı yer alan Kıvırcık, yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Televizyon sektöründe kameraman olarak çeşitli projelerde görev aldı.

Salih Kıvırcık para aldı mı?

Donörlük sürecinde ortaya atılan "para aldı" iddiaları gündem olmuştu. Donör olması karşılığında herhangi bir ücret almadığını belirten Kıvırcık, bu fedakarlığı tamamen insani duygularla yaptığını vurguladı. Kıvırcık, aldığı karar sonrası çok huzurlu hissettiğini de sözlerine ekledi.

Ufuk Özkan'ın ameliyat süreci nasıl ilerliyor?

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık'ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Onur Yaprak, eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk adayın kameraman Salih Kıvırcık olduğunu, yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulunduğunu ve etik kurul onayını aldığını açıkladı.

Ufuk Özkan kimdir?

Ufuk Özkan, 1975 doğumlu Türk oyuncu ve komedyen. "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni topladı. "Emret Komutanım", "Oflu Hoca", "Kalk Gidelim" gibi yapımlarda rol aldı. 50 yaşındaki oyuncu uzun süredir karaciğer nakli bekliyordu ve 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Sanat dünyasından Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel gibi birçok isim Özkan için donör çağrısı yapmıştı.