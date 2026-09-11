Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Valiliği ve Ulusal Bonsai Sanat Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen Ulusal Bonsai Sanatı Derneği Bonsai Sergisi ve Sempozyumu'nun açılışı İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer'in katılımıyla gerçekleşti.

Süleyman Elban: İzmir, bonsai sanatını bilen bir kent

11-13 Eylül tarihleri arasında İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda gerçekleşecek ve içerisinde çeşitli workshoplar, sunumlarla birlikte serginin de bulunduğu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "İzmir Valisi Süleyman Elban, "Hasan bey ile bizim 20 yılı aşan bir dostluğumuz var.

En son bizi ziyaretlerinde bir sergi fikrini dile getirdiler. İzmir, sanata olan ilgisi ve kültür hayatıyla bonsai sanatını bilen bir kenttir. Aynı zamanda Türkiye’nin dış mekan bitkilerinin büyük bir çoğunluğu da buradadır. Bonsai ilk gündeme geldiğinde çok pahalı olduğuyla gündeme geldi. Kısa bir araştırmadan sonra karşımıza şu çıktı bu bir sanat eseridir. Ben bu güzel serginin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Sadık Doğruer: Yalova'dan, İzmir'e kültür köprüsü oluşturduk

Konuşmasına Yalova'dan, İzmir'e bir kültür köprüsü oluşturduklarını söyleyereke başlayanve İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer, "Yalova'dan, İzmir'e bir kültür köprüsü oluşturduk. Bu sergiyi burada sunmak bize onur veriyor. Bir sonraki sergileri de burada yapmak umuduyla herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Hasan Soyugüzel: Yaptığımız serginin dönüm noktası olmasını diliyorum

İzmir'de gerçekleştirdikleri serginin dönüm noktası olacağını aktaran Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soyugüzel, "Böylesine yüksek bir ambinyansta sergi gerçekleştirmek heyecan verici, ben sayın valimize teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nı gezince sergiyi ne kadar doğru bir yerde yaptığımızı anladık. İzmir’de yaptığımız bu serginin bir dönüm noktası olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ferit Aydını: Uluslararası anlamda bir sergi yapmayı düşünüyoruz

Uzun seneler bonsai sanatını icra ettiklerinin belirten ve sonraki aşamada uluslararası bir sergi üzerinde çalışacaklarını da kamuoyu ile paylaşan Ulusal Bonsai Sanat Derneği Başkanı Ferit Aydın ise "Uzun yıllar bu sanatı icra etmeye çalıştık. Şu an burada çok güzel bir sergi için bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki sergilerimizden sonra da bu sergiyi uluslararası anlamda yapmayı düşünüyoruz" diyerek, sözlerini noktaladı.