2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencilere yönelik dev bir sosyal destek projesi uygulamaya konuldu. İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğinde yürütülen ve 39 ilçe kaymakamlığı, Halkbank, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırseverlerin katkı sağladığı "Gönülden Bir Öğün" (Kantin Kart) projesi resmen başladı. Projenin yeni dönem saha uygulaması Hattat Rakım Ortaokulu'nda İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla tanıtıldı. Proje ile ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocukların okuldan kopmasını ve devamsızlık yapmasını engellemek amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERE 2 BİN TL KANTİN DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

"Gönülden Bir Öğün" projesi kapsamında verilecek aylık 2.000 TL'lik destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerini taşıyan ve sosyal risk haritasında yer alan öğrencilere yönlendiriliyor.

Vali Davut Gül'ün açıklamalarına göre destek verilecek öğrenci grupları şunlardır:

Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz öğrenciler,

Engelli çocuklar ile anne veya babası engelli olan öğrenciler,

Anne ve babası boşanmış öğrenciler ile anne veya babasından biri cezaevinde bulunan çocuklar,

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin diğer çocukları,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal risk haritasında yüksek riskli görülen çocuklar,

Koruyucu aile yanında ikamet eden çocuklar,

İstanbul'da eğitim gören Gazzeli çocuklar,

Meslek lisesine devam eden öğrenciler ile Roman çocuklar.

KANTİN KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİR?

2026 Kantin Kart desteği için vatandaşların karmaşık başvuru formları doldurmasına gerek bulunmuyor. Hak sahibi öğrenciler doğrudan kurumların saha ve veri incelemeleriyle tespit ediliyor.

Destek alacak öğrenciler; 39 ilçe kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kayıtları, okul müdürleri, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili kademelerinin saha tespitleri doğrultusunda belirleniyor. İhtiyaç durumu ve sosyal risk faktörleri göz önüne alınarak onaylanan öğrencilere kartlar okul yönetimleri aracılığıyla teslim ediliyor.

GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN KARTININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI

Öğrencilerin okul ortamında rencide olmadan, akranlarıyla eşit şartlarda beslenme imkanına kavuşmasını hedefleyen Kantin Kart sisteminin öne çıkan kullanım özellikleri şunlardır:

Aylık Düzenli Bakiye: Kapsama giren her bir öğrenciye verilen karta aylık düzenli olarak 2.000 TL bakiye yükleniyor. Çoklu Öğrenci Desteği: Bir ailede kriterlere uyan birden fazla öğrenci bulunuyorsa, her bir çocuk için ayrı ayrı Kantin Kart tanımlanıyor. Sadece Kantinde Geçerli: Halkbank altyapısıyla geliştirilen sistemde kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabiliyor. Nakit Çekim Yasağı: Kartlardaki bakiye nakit paraya dönüştürülemiyor, ATM'den çekilemiyor veya okul dışındaki market ve işletmelerde harcanamıyor. Okul kantinlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel POS cihazları yerleştirilmiş durumda.

HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ: PROJENİN KAPSAMI VE AMACI

Hali hazırda 50 bin öğrenciye Kantin Kart ulaştırıldığını belirten Vali Davut Gül, kriterleri taşıyan 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Projenin temel amacı; ekonomik yetersizlik kaynaklı devamsızlıkların ve okul terklerinin önüne geçmek, çocukların suça sürüklenme riskini azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olarak açıklandı.