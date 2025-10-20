Son Mühür / Alper Temiz - Milas’ta zeytin ağaçlarının taşınması ve yöre halkına tahsisi süreçlerinde “şeffaflık ve katılım” amacıyla kurulduğu öne sürülen Muhtarlar Danışma Kurulunun aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı.

Bazı medya organlarında, kurulun taşınacak zeytin ağaçlarının yer seçimi, tahsis ve bakım süreçlerinde görüş bildireceği, sürecin denetlenmesini sağlayacağı ve kararlarını Yeniköy Kemerköy Enerji yönetimiyle koordinasyon içinde alacağı iddia edilmişti. Ancak, bu bilgilere karşı çıkan yurttaşlar ve çevreciler, söz konusu oluşumun yasal bir zemine dayanmadığını belirterek harekete geçti.

Avukat Arif Ali Cangı, bu iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaparak, “Yatağan ve Milas’ta çok sayıda zeytincinin itiraz ettiği ve yargı denetiminde bulunan bir konuda, faaliyetleri tartışmalı bir şirketle muhtarların koordineli şekilde çalışmasına kim izin verdi? Eğer izin verildiyse bunun yasal dayanağı nedir?” sorularını yöneltti.

Kaymakamlıktan resmi yanıt: “Böyle bir kurul kurulmadı”

Cangı’nın başvurusunu değerlendiren İçişleri Bakanlığı, konuyu incelemek üzere Milas Kaymakamlığı’na yönlendirdi. Bugün gelen resmi yanıtta Kaymakamlık, açık bir şekilde şu ifadeyi kullandı:

“Yapılan incelemede, Kaymakamlığımız bünyesinde Muhtarlar Danışma Kurulu kurulmadığı tespit edilmiştir.”

Bu açıklama, kamuoyunda yer alan “Muhtarlar Danışma Kurulu kuruldu” haberlerinin asılsız olduğunu resmen ortaya koydu.

“Yasadışı oluşum, şirket çıkarları için algı operasyonu”

Avukat Arif Ali Cangı, Kaymakamlığın yanıtının ardından yaptığı değerlendirmede, söz konusu kurul iddialarının “şirket çıkarları doğrultusunda yürütülen bir algı operasyonu” olduğunu vurguladı.

Cangı, “Köy Kanunu’nun 41. maddesine göre muhtarların vesayet makamı Milas Kaymakamı’dır. Dolayısıyla bu kurul adı altında yapılan açıklamalar ve eylemler, hukuken geçersizdir. Milas Kaymakamlığı’ndan, şirket çıkarı için yürütülen bu algı operasyonu hakkında soruşturma başlatılmasını bekliyoruz.” dedi.

Cangı ayrıca, “Toplumsal uyuşmazlık konusu olan ve yargı denetiminde bulunan bir süreçte muhtarların özel şirketlerle iş birliği yapması, hem hukuki hem de etik açıdan kabul edilemez” ifadelerini kullandı.