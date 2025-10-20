Son Mühür / Alper Temiz - Manisa’nın Akhisar Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 19 taşınmazı 5 Kasım 2025 tarihinde kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıyor. Arsalar, zeytinlikler ve tarlalardan oluşan taşınmazların toplam büyüklüğü 1 milyon 29 bin 650 metrekareyi, muhammen bedellerinin toplamı ise 324 milyon TL’yi aşıyor. İhale listesine göre satışa çıkarılacak taşınmazlar; Ballıca, Bekirler, Beyoba, Dereköy, Doğuca, Hacıişhak, Hürriyet, Işıkköy, Kulaksızlar, Seğirdim, Selvilı ve Yatağan mahallelerinde bulunuyor. En büyük taşınmaz, Bekirler Mahallesi’nde yer alan 165 bin 477 metrekarelik zeytinli tarla olurken, en küçük parsel Hürriyet Mahallesi’ndeki 1.002 metrekarelik arsa olarak dikkat çekiyor.

Toplam bedel 324 milyon TL

Akhisar Belediyesi encümen kararıyla belirlenen muhammen bedellere göre arsaların toplam değeri yaklaşık 324 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı. Bu taşınmazlardan sadece biri olan Hacıişhak Mahallesi’ndeki 7.872 metrekarelik arsa, 87 milyon TL muhammen bedelle en yüksek değere sahip parsel olarak öne çıkıyor.

İhale 5 Kasım’da

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulüyle yapılacak ihale, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Her parselin ihalesi iki dakikalık aralıklarla yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, teklif zarflarını ve yüzde 3 oranındaki geçici teminat bedellerini 4 Kasım 2025 mesai bitimine kadar Akhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecek.

En dikkat çekici taşınmazlar:

- Bekirler Mahallesi: 165.477 metrekare – 37.000.000 TL

- Doğuca Mahallesi: 150.287 metrekare – 33.000.000 TL

- Yatağan Mahallesi: 98.366 metrekare – 25.000.000 TL

- Hacıişhak Mahallesi: 7.872 metrekare – 87.000.000 TL