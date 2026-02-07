İzmir’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından Selçuk–Aydın kara yolunda meydana gelen çökme, ulaşımı adeta durma noktasına getirmişti. Havutçu mevkisinde yaşanan hasar sonrası güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan yolda, geçici çözüm için alternatif bir güzergah oluşturulduğu açıklandı.

Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Ekipler, yol çevresinde gerekli önlemleri alarak alternatif geçiş yolunda düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmaların ardından Selçuk–Aydın kara yolu kontrollü şekilde yeniden araç trafiğine açıldı.

Anayol bölümünde kalıcı onarım sürüyor

Öte yandan, çökmenin meydana geldiği ana yol bölümünde kalıcı onarım çalışmalarının sürdüğü, hasarın tamamen giderilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Kuvvetli sağanağın etkili olduğu 5 Şubat’ta ulaşıma kapatılan yolun, onarım tamamlanana kadar yakından izleneceği belirtildi.