Dünyada konut fiyatları yükselirken ve büyük şehirlerde kiralık ev bulmak giderek zorlaşırken, Singapur tam tersine bir tabloyla dikkat çekiyor. Asya’nın en zengin ülkelerinden biri olan bu şehir devleti, uyguladığı kapsamlı konut politikaları sayesinde vatandaşlarının yaklaşık %90’ını ev sahibi yapmayı başarmış durumda.

Dünyanın En Zengin Ülkeleri Arasında

Satın alma gücü paritesine (SAGP) göre kişi başına düşen GSYİH’si 80.077 sterlin olan Singapur, dünyanın en yüksek gelir seviyesine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda’nın ardından gelen ülke, Asya’nın en zengin ekonomisi konumunda. Ancak Singapur’un dikkat çeken noktası, bu zenginliği petrole değil; düşük yolsuzluk oranına, iş dostu ekonomiye ve düzenli konut politikalarına dayandırması.

%90 Ev Sahipliği Oranı

Singapur’da yaşayanların yaklaşık %90’ı kendi evine sahip. Bu oran, özellikle Batı ülkelerindeki konut krizleri göz önünde bulundurulduğunda olağanüstü bir başarı olarak değerlendiriliyor. Devlet, konut piyasasını serbest bırakmak yerine doğrudan müdahalede bulunarak sosyal konut projeleri, düşük faizli krediler ve yüksek teşviklerle vatandaşlarını ev sahibi yapmayı hedefliyor.

Devlet Destekli Konut Politikaları

Singapur’un konut başarısının temelinde, Toplu Konut Geliştirme Kurulu’nun (HDB) yürüttüğü sosyal konut projeleri bulunuyor. Ülkedeki hanelerin yaklaşık %80’i HDB destekli kamu binalarında yaşıyor. Devlet, gelir ve medeni durum kriterlerine göre farklı hibelerle vatandaşlarını destekliyor:

Yakınlık Konut Hibesi: Ailesine yakın bir konut satın alanlara 17.320 £’a kadar destek sağlanıyor.

Gelişmiş Konut Hibesi: İlk kez ev sahibi olacaklar için gelir ve medeni duruma bağlı olarak 103.950 £’a kadar yardım sunuluyor.

Bu hibeler, genç çiftlerden düşük gelirli hanelere kadar geniş bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyor.

Yabancılara ve Çoklu Mülk Sahiplerine Sıkı Vergi

Singapur hükümeti, konut piyasasında istikrarı sağlamak için yabancı yatırımcılara ve çoklu mülk sahiplerine ciddi vergi yükümlülükleri getiriyor.

Vatandaşlar ikinci evleri için %20, üçüncü evleri için %30 ek vergi ödüyor.

Yabancılar ise herhangi bir konut satın aldığında %60 vergi ödemek zorunda.

Tüzel kişilerde bu oran %65’e kadar çıkıyor.

Bu uygulama, yatırım amaçlı konut alımlarını caydırarak konutları öncelikli olarak vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyor.

Dünyaya Örnek Olacak Bir Model

Singapur, yüksek gelir düzeyini konut politikalarıyla birleştirerek vatandaşlarını ev sahibi yapmayı başarmış nadir ülkelerden biri. Uyguladığı sosyal konut projeleri, devlet hibeleri ve sıkı vergi politikalarıyla kiracı oranını neredeyse sıfıra indiren ülke, konut krizinin giderek derinleştiği dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.