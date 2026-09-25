Artan yemeği tenceresiyle buzdolabına kaldırmak mutfakta sık başvurulan yöntemlerden biri. Ancak pratik görünen bu alışkanlık, gıda güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor. Pişmiş yemeklerin uygun saklama kaplarına aktarılması öneriliyor.

Kapaktaki boşluklar riski artırıyor

Tencere ve tavalar uzun süreli gıda saklamak için tasarlanmış hava geçirmez kaplar değil. Kapak çevresindeki açıklıklar nedeniyle yiyecek buzdolabındaki hava ve diğer gıdalardan gelen parçacıklarla temas eder.

Özellikle çiğ ve pişmiş ürünlerin aynı ortamda bulunması çapraz bulaşma riskini beraberinde getirir. Yemeğin kokusu, tadı ve yapısı da bundan etkilenir.

Metal kaplarda uzun süre bekletmeyin

Metal tencere ve tavaların buzdolabının soğuk ve nemli ortamında uzun süre tutulması başka bir sorunu gündeme getirir.

Metal türüne göre kaplarda korozyon veya pas oluşur. Yaşanan tepkimeler sonucunda gıdaya istenmeyen maddeler geçer.

Sıcak tencereyi doğrudan dolaba koymak da doğru değil

Yüksek sıcaklıktaki yemeğin büyük bir kapla doğrudan buzdolabına yerleştirilmesi, dolabın iç sıcaklığını yükseltir. Bu durum çevrede bulunan diğer yiyeceklerin de bozulma riskini artırır.

Tencere ve özellikle tava sapları dolap içerisinde fazla alan kaplar. Kapı açılıp kapanırken yaşanacak temas, kabın devrilmesine de neden olur.

Yemek nasıl saklanmalı?

Pişirilen veya artan yemeklerin oda sıcaklığına geldikten sonra tencereden çıkarılması öneriliyor. Yemek, gıdayla temasa uygun ve hava almayan saklama kaplarına aktarıldıktan sonra buzdolabına kaldırılmalı.

Böylece hem dolap içindeki alan daha düzenli kullanılır hem de yiyeceklerin diğer gıdalarla teması azaltılır.