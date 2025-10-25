Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), milyonlarca kişinin, ekonomik varlıklar ve hayati altyapıyı tehdit eden tehlikeli hava koşullarına karşı hâlâ korumasız olduğunu bildirdi. Örgütün 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında Cenevre’de başlayan Olağanüstü Oturum, hayat kurtarıcı önlemler için “Herkes İçin Erken Uyarılar” girişimini odağa aldı.

WMO’nun raporuna göre, son 10 yılda erken uyarı hizmetlerine sahip ülke sayısı iki katından fazla artmış olsa da büyük eksiklikler sürüyor. Söz konusu sistemlerin sınırlı olduğu ülkelerde afet kaynaklı ölüm oranı altı kat, etkilenen insan sayısı ise dört kat daha fazla.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, “Herkes İçin Erken Uyarılar artık sadece bir girişim değil, küresel dayanışmanın bir sembolü” dedi. Son 50 yılda hava, su ve iklim kaynaklı afetlerin 2 milyondan fazla ölüme neden olduğunu, ölümlerin yüzde 90’ının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştiğini vurgulayan Saulo, ekonomik maliyetlerin ve etkilerin hava koşulları sertleştikçe arttığını söyledi.

Raporda, 2024 itibarıyla 108 ülkenin çoklu erken uyarı sistemleri için belli bir kapasiteye sahip olduğu, bu sayının 2015’teki 52 ülkeden fazla olduğu kaydedildi. Birçok ülke, hükümet ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan ulusal yol haritaları hazırlayarak sahada hayat kurtaran programlar uyguluyor.

WMO’nun Olağanüstü Oturumu boyunca, “Herkes İçin Erken Uyarılar Odakta: Tehlike İzleme ve Tahmin” başlıklı yeni bir rapor yayımlanacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 22 Ekim’de oturuma hitap edecek.

WMO, bilim ve teknolojiye dayalı bu hizmetlerin, dirençli kalkınma, gıda güvenliği ve altyapı planlamasında kritik rol oynadığını vurguladı. Saulo, “’Eylem İçin Bilim’ sloganımız, WMO’nun küresel ekonomik ve sosyal refaha yaptığı katkıyı özetliyor ve Herkes İçin Erken Uyarılar girişimine ilham veriyor” ifadelerini kullandı.