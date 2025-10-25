Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği ile ülke genelinde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarını anlattı. Yumaklı, hedeflerinin 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmak olduğunu belirterek, doğru adımlar atıldığı sürece iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

Son 23 yılda Türkiye’de 7,5 milyar fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu, orman varlığının 23,4 milyon hektara çıkarıldığını aktaran Yumaklı, ülkenin yüzölçümünün yüzde 30’unun artık ormanlarla kaplı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu performansla dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Bakan, iklim kaynaklı yangın riskine karşı Türkiye’nin teknik kapasitesinin yüksek olduğunu ve bu yıl 7 bin 92 orman yangınıyla mücadele ettiklerini söyledi. Yumaklı, yanan alanların hiçbir şekilde imara açılamayacağını, Anayasa’nın 169. maddesi gereğince bu alanların yeniden ağaçlandırılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Seferberlik kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde, 922 ilçede vatandaşlarla fidan dikimi gerçekleştirileceğini kaydeden Yumaklı, 2019 yılında 13,8 milyon fidanın aynı gün dikilerek rekor kırıldığını ve bu yıl bu rakamın aşılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, yangın ve deprem şehitleri anısına hatıra ormanları kurulacağını, Gazze soykırımında hayatını kaybedenler için de özel ormanlar oluşturulacağını söyledi.

Yumaklı, vatandaşların seferberliğe katkı sunabileceği “gelecegenefes gov tr” internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden fidan sahiplenebileceğini ve sertifika alabileceğini aktardı. Site üzerinden bağış yapılabileceğini ve bireysel veya kurumsal hatıra ormanlarının oluşturulabileceğini de belirtti.

Bakan, tüm vatandaşları, 11 Kasım’da fidanları toprakla buluşturmaya davet ederek, “Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun” dedi.