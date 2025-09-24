Son Mühür - WhatsApp, yeni çeviri özelliğini tanıttı. iOS ve Android uygulamalarına eklenen “çeviri” seçeneği sayesinde, kullanıcılar mesajlara uzun basarak anında farklı dillere çevirebilecek. Android kullanıcıları için ise, bireysel mesajların yanı sıra tüm sohbetlerin otomatik çevirisi de mümkün olacak. İlk etapta İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dilleri desteklenirken, iOS sürümünde Türkçe’nin de bulunduğu daha geniş bir dil yelpazesi sunuluyor.

Gizlilik korunacak

Çeviri işlemleri cihaz üzerinde yapılmakta, böylece gizlilik sağlanırken indirilen dil paketleri sayesinde özellik daha hızlı çalışabiliyor. Yeni fonksiyon sadece birebir sohbetlerde değil, grup sohbetleri ve kanal paylaşımlarında da aktif olacak. Bu sayede farklı dillerden kullanıcılar daha kolay iletişim kurabilecek.

Web ve Windows'a gelecek mi?

WhatsApp, bu özelliğin şu anda sadece mobil uygulamalarda kullanılabildiğini ve Web ile Windows sürümlerine ne zaman ekleneceğinin henüz net olmadığını bildirdi. Ayrıca güncellemenin aşamalı olarak dağıtıldığını, bu yüzden tüm kullanıcıların aynı anda erişemeyebileceğini belirtti.