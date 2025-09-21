NASA'nın bu tarihi açıklaması, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen ilk ötegezegen olan 51 Pegasi b'nin keşfinin yıl dönümüne oldukça yakın bir tarihte geldi. Sadece 30 yılda binlerce yeni dünya keşfetmenin bir hayalden gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan NASA, "Hayal gücümüzün ötesindeki dünyaları keşfetmeye başladığımız büyük bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı. Bu dönemde amacın, yaşamı destekleyebilecek gezegenleri bulmak ve evrenin sonsuz dünyalarını hatırlatmak olduğu belirtildi.

Tarihi Keşif: 51 Pegasi b

Modern ötegezegen keşfinin başlangıcı olarak kabul edilen 51 Pegasi b, 6 Ekim 1995'te astronomlar Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından bulunmuştu. Jüpiter'in yaklaşık yarısı kütleye sahip bir gaz devi olan bu gezegen, Dünya'dan yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Her ne kadar ilk ötegezegen keşfi 1992'de bir nötron yıldızı etrafında gerçekleşse de, 51 Pegasi b, 'normal' bir yıldızın yörüngesinde bulunan ilk gezegen olmasıyla özel bir yere sahip.

Sıradaki Hedef: 8 Binden Fazla Aday

NASA, resmi listeye dünya çapında bilim insanları tarafından onaylanan gezegenlerin eklendiğini ve bu nedenle hiçbir gezegenin resmen "6 bininci" olarak ilan edilmediğini belirtti. Halihazırda listede teknik olarak 6.007 ötegezegen bulunurken, onaylanmayı bekleyen 8 binden fazla aday gezegenin olduğu da açıklandı. Keşiflerin büyük çoğunluğu, emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu (2.600'den fazla) ve devam eden TESS görevi (693) gibi NASA'ya ait teleskoplarla yapıldı. Keşfedilen bu dünyalar arasında 700 karasal gezegen ve henüz türü belirlenememiş 7 gizemli gezegen de yer alıyor.