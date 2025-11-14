Bilim insanlarının bağımlılık riski olmayan yeni bir doğal ağrı kesme mekanizması keşfettiği açıklandı. Leeds Üniversitesi liderliğinde yürütülen çalışma, insan vücudunun opioid benzeri ancak uyku hali, bilinç bulanıklığı veya bağımlılık gibi yan etkilere yol açmayan bir peptit sistemi taşıdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre vücut, benzodiazepin benzeri doğal peptitler üreterek sinir uçlarındaki ağrı sinyallerini baskılayabiliyor. Bu peptitlerin yalnızca çevresel sinir sisteminde etkili olması, olası yan etkilerin ortadan kalkmasını sağlıyor.

“Opioidler güçlü ama riskli”

Çalışmayı yöneten Leeds Üniversitesi’nden Prof. Nikita Gamper, mevcut ağrı kesicilerin yetersiz kaldığını belirterek şunları söyledi: “Opioidler hâlâ en etkili ağrı kesiciler fakat bağımlılık açısından en riskli ilaç grubu. Daha güvenli yöntemlere ihtiyaç var.” Leeds Üniversitesi’nden ağrı tedavisi uzmanı Dr. Ganesan Baranidharan ise kronik ağrının sağlık sistemleri için büyük bir yük oluşturduğunu vurgulayarak, “Uzun süreli opioid ve sinir ilaçları ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Bu keşif, yeni ve güvenli tedavilere kapı aralayabilir” dedi.

Beş yıllık yeni araştırma fonlandı

Prof. Gamper ve ekibinin çalışmalara devam edebilmesi için 3,5 milyon sterlinlik yeni bir fon sağlandığı açıklandı.

Beş yıl sürecek yeni araştırmada nöropatik ağrının biyolojik işaretleyicileri incelenecek ve bu doğal peptit mekanizmasından ilham alan yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek.

Üç ülkeden bilimsel ortaklık

Çalışma, Leeds Üniversitesi ile Çin’deki Hebei Tıp Üniversitesi ve ABD’deki Cincinnati Üniversitesi’nin iş birliğinde yürütüldü. Çalışmanın ortak yazarı Prof. Xiaona Du, “Aynı sonuçlara ulaştığımızı görünce bunun çok önemli bir buluş olduğunu anladık” dedi.

Yeni dönemin kapısını aralayabilir

Keşfin, vücudun kendi sinir sistemi içinde saklı bulunan doğal bir ağrı kontrol mekanizmasını ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Bulguların doğrulanması ve klinik uygulamalara dönüşmesi halinde, gelecekte opioidlerin yerine geçebilecek bağımlılık yapmayan yeni ağrı tedavilerinin geliştirilebileceği ifade ediliyor.