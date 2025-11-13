Küresel sağlık otoriteleri, haziran ayında tespit edilen yeni H3N2 influenza türünün Kuzey Yarımküre’de hızla etkisini artırması nedeniyle alarma geçti. Birçok ülke art arda artan grip vakalarıyla karşı karşıya kalırken, uzmanlar bu kışın beklenenden daha zorlu geçeceğini belirtiyor.

DSÖ: “Yeni H3N2 çok hızlı yayılıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, yeni H3N2 varyantının birkaç ay içinde birçok bölgede baskın tür haline geldiğini açıkladı.

Zhang, varyantın yayılım hızının yüksek, bulaşıcılığının ise “beklenenin üzerinde” olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık’ta grip vakaları üç kat arttı

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Başkanı James Mackey, ülkede grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat arttığını duyurdu.

Mackey, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için kış aylarının daha riskli geçeceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kanada ve Japonya’dan kırmızı alarm

Kanada’da benzer bir artış yaşanırken, en çarpıcı tablo Japonya’da ortaya çıktı.

Yetkililer, Tokyo’da grip vakalarının geçen yıla göre altı kat arttığını açıkladı.

Ülke genelinde yayılımın kontrol altına alınamaması nedeniyle 2 bin 300’den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı bildirildi. Sağlık uzmanları, Japonya’daki artışı “benzeri görülmemiş bir dalga” olarak nitelendiriyor.

ABD'de veri sorunu: Ulusal izleme aksıyor

Bilim insanları H3N2’nin influenza A grubuna ait olduğunu belirtiyor. Ancak ABD’de salgının boyutunu ölçmekte ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül’den bu yana ayrıntılı grip verisi yayımlayamıyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC’deki geniş kapsamlı işten çıkarmaların veri toplama ve analiz süreçlerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Veri toplama sistemleri ciddi şekilde aksayabilir. Eyalet ve üniversite laboratuvarları devreye girecek ancak ulusal izleme geçmiş yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı olmayacaktır.”

“Aşı eşleşmese bile hastaneye yatışları azaltıyor”

Prof. Schaffner, influenza aşılarının H3N2 türüyle tam uyumlu olmasa bile hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını hatırlattı.

Uzmanlar, özellikle risk gruplarının aşılarını gecikmeden yaptırması ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bireysel önlemlerin artırılması çağrısında bulunuyor.