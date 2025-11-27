Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya’nın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemde yer alan bahis soruşturmasından altyapı yapılanmasına, ara transfer planlarından Kocaelispor maçına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“Futbolun doğasına aykırı her şey ceza almalı”

Devam eden bahis soruşturmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Demirel, futbolun temiz kalmasının önemine vurgu yaptı:

“Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum.”

Altyapıdan 10 oyuncu A takımla çalışıyor

Demirel, altyapıdan A takıma dahil edilen genç oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız.”

Dilhan Demir için özel paragraf

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında şans verdiği 22 yaşındaki Dilhan Demir hakkında oldukça umutlu olduğunu belirten Demirel, genç futbolcunun kısa süre içinde ilk 11 oyuncusu olabileceğini söyledi.

Ara transfer için 2-3 mevki hedeflendi

Demirel, devre arası transfer döneminde belirledikleri ihtiyaçları şöyle özetledi:

“Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmak gerekmiyor. Devre arası transferleri zordur. Ama iki bölgeye, yapabilirsek bir üçüncü oyuncuyla birlikte transferi tamamlamak istiyoruz. Her pozisyon için 2-3 alternatifimiz var.”

Emre Mor açıklaması

Başkan Mehmet Kaya’nın Emre Mor’u gündeme getirmesi üzerine konuşan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka. Emre olursa olur, gelsin isteriz. Türk oyuncu sonuçta. Ama iki iyi yabancıyı belirlediğim mevkilere almak istiyorum.”

“Kocaelispor dengimiz bir rakip”

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasına ayrı bir parantez açan Demirel, maçın önemini şu sözlerle anlattı:

“Onlar da çıkışta, biz de çıkıştayız. Her ne kadar skor alamamış olsak da farklı takımlara karşı iyi oyunlar sergiledik. Oyuncuların fiziksel gelişiminden çok memnunum. Kocaelispor bizim dengimiz bir takım. Rakibimiz de tıpkı bizim gibi yukarıya çıkmaya çalışıyor. Yarın güzel bir mücadele olacak. Kazanmak için gideceğiz.”

“Takımda kötü insan yok, işimiz daha kolay”

Futbolcularıyla kurduğu bağın çok güçlü olduğunu belirten Demirel şunları söyledi:

“Başkana da söylüyorum; bizim takımda kötü insan yok. Her takımda mutlaka 2-3 kişi olur ama bizde yok. Ne dediysek yapmaya çalışıyorlar. Oyun ve plan olarak her şey iyi gidiyor, sadece sonuçlarda biraz şanssızız. Oynadığımız takımlar ligin üst seviye ekipleriydi.”

“Önce bu 2-3 maçı geçelim, sonra hedef koyarız”

Sezon hedeflerine ilişkin soruya temkinli yanıt veren Demirel, henüz net konuşmak istemediğini ifade etti:

“Gelecekle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Önce şu 2-3 maçı görelim. Ardından Trabzon maçıyla devreyi bitireceğiz. Hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak sonrası daha net konuşulabilir. Şimdilik ilk adım Kocaelispor’u geçmek.”