Voleybol Sultanlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, yarın İzmir derbisinde henüz galibiyetle tanışamayan Aras Spor’u ağırlayacak. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Geçen sezonun performansını sürdürmeyi hedefleyen Göztepe, evinde oynayacağı derbide taraftarının desteğini arkasına alarak sezonun ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Aras Spor ise sezonun ilk iki maçında puanla tanışamadı. Takım, bu karşılaşmayla birlikte hem moral kazanmayı hem de ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi planlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde ilk galibiyetini arıyor

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligde çıktığı ilk iki karşılaşmayı da kaybetti. Ev sahibi ekip, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak maçta sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Mücadele saat 15.00’te başlayacak.