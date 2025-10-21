FIBA Europe Cup C Grubu’nda sezona güçlü bir başlangıç yapan temsilcimiz Aliağa Petkimspor, grup liderliğini perçinlemek adına kritik bir deplasman mücadelesine hazırlanıyor. İlk hafta evinde CSM Corona Braşov’u mağlup ederek hanesine önemli bir galibiyet yazdıran İzmir ekibi, ikinci karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma, yarın akşam saat 19.00’da Larnaca’daki Kition Athletic Center’da oynanacak.

Petkimspor, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor

Gruptaki ilk maçından zaferle ayrılarak moralli bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Başantrenör yönetimindeki ekip, deplasman atmosferine rağmen disiplinli ve tempolu oyunuyla rakibini mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Temsilcimiz, bu karşılaşmadan alacağı olası bir galibiyetle, gruptaki konumunu güçlendirerek üst tura yükselme yolunda büyük bir adım atmış olacak. Aliağa Petkimspor’un kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncuların bu zorlu mücadelede sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

AEK Larnaca ilk mağlubiyetini unutturma peşinde

Petrolina AEK Larnaca ise turnuvaya şanssız bir başlangıç yaptı. Rum ekibi, C Grubu’ndaki ilk maçında Rumen temsilcisi CSM CSU Oradea’ya karşı sahadan 89-75’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan AEK Larnaca, taraftar desteğini arkasına alarak ilk galibiyetini almayı ve gruptaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. İzmir ekibinin sert savunmasına karşı nasıl bir hücum stratejisi uygulayacakları, maçın kaderini belirleyecek anahtar faktörlerden biri olacak. Basketbolseverler, grubun zirvesini yakından ilgilendiren bu çekişmeli 90 dakikayı büyük bir heyecanla bekliyor. Temsilcimizin maçı kazanması halinde grup liderliği için önemli bir avantaj yakalaması bekleniyor.