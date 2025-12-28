Operasyon kapsamında sadece Veyis Ateş değil, kamuoyunun yakından tanıdığı Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, rapçi Ege Karataşlı ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gibi isimler de emniyete götürüldü. Taner Çağlı’nın Viyana’ya kaçmak üzereyken havalimanında yakalanması, operasyonun ciddiyetini ve kapsamını gözler önüne seriyor.

Emniyetten sızan somut verilere göre soruşturma, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" ve "uyuşturucu madde ticareti" şüpheleri üzerinden yürütülüyor. Ateş ve beraberindeki diğer isimlerin bu ağ içindeki rolleri, ele geçirilen dijital materyaller ve ifadeler ışığında inceleniyor. Yetkililer, dosyanın derinleşmesiyle birlikte yeni gözaltıların yaşanabileceğini ve adli sürecin titizlikle devam ettiğini bildiriyor.

Veyis Ateş Kimdir?

Veyis Ateş, Türk medya dünyasında uzun yıllar boyunca spikerlik, sunuculuk ve üst düzey yöneticilik yapmış bir isimdir. 1973 yılında Mersin'de doğan Ateş, kariyerinin en parlak dönemini Habertürk TV bünyesinde Genel Müdürlük yaparak geçirdi. 2021 yılında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar sonrası medya dünyasındaki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreçten sonra adı sık sık yargısal süreçlerle ve çeşitli polemiklerle anılan Ateş, televizyon ekranlarından uzaklaşarak dijital mecralarda varlık göstermeye devam etti.

Ateş'in profesyonel geçmişi ilahiyat eğitimiyle başlamış olsa da, o daha çok siyaset ve toplum odaklı tartışma programlarındaki moderatörlüğü ile tanındı. Son yıllarda ise gazetecilik faaliyetlerinden ziyade, hakkındaki iddialar ve adli süreçler nedeniyle Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Prestijli medya kuruluşlarının verilerine göre Ateş, medya etik ilkeleri ve yargı arasındaki ince çizgide en çok tartışılan figürlerden biri haline geldi.