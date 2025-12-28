Son Mühür - Kamu Çalışanları ve Görevlileri Derneği’nin (Kamu-Der) Ankara’da gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurulu sonucunda, Kamu-Der İzmir İl Başkanı Soner İlbars, delegelerin oylarıyla Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Genel kurulda alınan bu kararla birlikte, Kamu-Der’in Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarının daha etkin, daha koordineli ve sahaya daha güçlü şekilde yansıyan bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Soner İlbars’ın, İzmir’de yürüttüğü teşkilat çalışmaları ve örgütlenme tecrübesiyle yeni görevinde önemli katkılar sunması bekleniyor.

Hak ve talepler daha güçlü şekilde savunulacak

Kamu-Der İzmir İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl Başkanımız Sayın Soner İlbars’ın, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesinden büyük bir gurur duyuyoruz. Bu görevin, Kamu-Der camiamıza ve tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İzmir teşkilatı olarak birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” Yeni dönemde; kamu çalışanlarının hak ve taleplerinin daha güçlü şekilde savunulması, teşkilat yapısının sahada daha görünür hale getirilmesi ve örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların artarak sürmesi amaçlanıyor.



