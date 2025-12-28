Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, bazı şüphelilerin ise firari olduğu bildirildi.

Dosyada yer alan isimler arasında iş dünyası, magazin ve sosyal medya çevrelerinden tanınan kişilerin bulunması soruşturmanın kamuoyundaki etkisini artırdı.

Firari isimler dosyada yer alıyor

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında firari statüsünün sürdüğü öğrenildi. Güvenlik birimleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ali Baran Süzer hakkında gözaltı kararı

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan karar doğrultusunda, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Süzer’in dosya kapsamındaki iddialar doğrultusunda emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda daha önce tanınmış isimler gözaltına alınmıştı

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda; Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, rapçi Ege Karataşlı, gazeteci Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin ifadeleri ve dosyaya yansıyan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtiliyor.

FLO Yönetim Kurulu üyesi tutuklanmıştı

Bu hafta içinde düzenlenen ayrı bir operasyon kapsamında FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.