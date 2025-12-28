Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

Dosyada iş dünyası, magazin ve sosyal medya çevrelerinden tanınan kişilerin yer alması, soruşturmanın etkisini daha da artırdı.

Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında Ali Baran Süzer de bulunuyor. Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer’in kim olduğu ve iş dünyasındaki geçmişi ise merak konusu oldu.

Ali Baran Süzer kimdir?

Ali Baran Süzer, Türkiye’de turizm, gayrimenkul ve finans alanlarında faaliyet gösteren Süzer Grubu’nun yönetim kadrosunda yer alan iş insanlarından biridir.

İstanbul’da doğan Baran Süzer, eğitimini İngiltere’de tamamladı. Londra’daki Richmond Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Süzer, sekiz aylık askerlik görevini tamamlamasının ardından 2004 yılında Süzer Grubu’nda Gayrimenkul Grup Başkanı olarak iş hayatına başladı.

2008 yılında Finans Grubu Başkanlığı görevine getirilen Baran Süzer, halen Süzer Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Grubun yurt dışı yatırımlarının koordinasyonundan sorumludur. Süzer ayrıca Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.

Uzun yıllardır grup bünyesinde farklı yönetsel sorumluluklar üstlenen Süzer, özellikle büyük ölçekli yatırımlar ve uluslararası markalarla yapılan iş birlikleriyle tanınıyor.

Kaç yaşında?

Ali Baran Süzer’in doğum yılı ve yaşı kamuoyuna açık resmi kaynaklarda net olarak yer almamaktadır. Bu nedenle farklı platformlarda dolaşan yaş bilgileri doğrulanmış kabul edilmemektedir.

Ne iş yapıyor?

Süzer;

Gayrimenkul geliştirme,

Turizm ve otelcilik yatırımları,

Finans ve yatırım yönetimi

alanlarında faaliyet gösteren Süzer Grubu çatısı altında üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Grup, Türkiye ve yurt dışında çeşitli büyük projelerle biliniyor.

Baran Süzer, iş dünyasındaki kariyeri boyunca çeşitli ödüller ve listelerde de yer aldı. 2009 yılında “En İyi İkinci Nesil İşadamı” seçilen Süzer, 2011 yılında Forbes Türkiye’nin “35 Yaş Altı En Başarılı 25 İşadamı” listesinde gösterildi.

Galatasaray Spor Kulübü, TOKYAD (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) üyesi olan Baran Süzer, geçmiş dönemlerde DEİK’te Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.

Neden gözaltına alındı?

Ali Baran Süzer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Süzer’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.