Son Mühür- Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmalarında yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda kamuoyunda tanınan bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın halen devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmanın; iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan geniş çaplı bir dosya olduğu bildirildi.

Daha önce başlatılan operasyonların ardından dosyanın derinleştirildiği, yeni delil ve tespitler doğrultusunda gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet birimlerinin farklı adreslerdeki arama ve incelemeleri devam ederken, soruşturma kapsamında yeni isimlerin dosyaya dahil edilebileceği ifade ediliyor.

Gözaltına alınan isimler kamuoyunda dikkat çekti

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de yer aldı. Edinilen bilgilere göre;

“Ege!” mahlasını kullanan rapçi Ege Karataşlı,

2016 yılında Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu,

Habertürk eski yöneticisi ve tanınmış sunucu Veyis Ateş,

Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı,

Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

“The Bacım” hesabının yöneticisi de gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Dilek Yaman Demir'in haberine göre; sosyal medyada yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunan “The Bacım” adlı sayfanın yöneticisi Şebnem İnan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şebnem İnan’ın gözaltına alınması, sosyal medya çevrelerinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.