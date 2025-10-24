Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “2. Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi”, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışta konuşan Başkan Cemil Tugay, “İnovasyonu hayatın her alanında kültür haline getirmeliyiz” dedi.

İnovasyonun kalbi İzmir’de atıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle düzenlenen “2. Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi”, resmi açılış töreniyle başladı. İKÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMER) ile NEÜ Büyük Veri Koordinatörlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen kongre, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi temsilcilerini buluşturdu.

Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile çok sayıda akademisyen, kurum temsilcisi, öğrenci ve araştırmacı katıldı.

Tugay: “İnovasyon bir yaşam kültürüdür”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, inovasyonu belediye çalışmalarının merkezine yerleştirmeye çalıştıklarını vurguladı. “İnovasyon yalnızca Ar-Ge değil, yaşamın her alanında uygulanması gereken bir kültürdür. Sırtımızı bilime yaslayarak bu kültürü sahiplenmeliyiz. Her birey, yaşadığı şehirdeki sorunların çözümüne katkı sunmalı. Ülkemizin gelişmesi için gençlerin yenilikçi düşünceyle hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Köse: “Üniversiteler toplumsal katkının merkezinde”

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, üniversitelerin sosyal inovasyonun en güçlü paydaşı olduğunu belirterek “Üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bilgi üretiminin yanı sıra sosyal etki yaratma sorumluluğunu taşır. YÖKAK’ın kalite sisteminde toplumsal katkı ekseni önemli bir değerlendirme alanı haline geldi. ‘Bilim Kafe’ gibi projeler, bilimle toplumu bir araya getirerek sosyal inovasyonu güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Zorlu: “Sosyal inovasyonun merkezinde insan var”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, sosyal inovasyonun temelinde insanın yer aldığını belirtti. “Veri, insanı unuttuğunda yönünü kaybeder; insan da veriyi anlamadığında geleceğini eksik anlatır. Sosyal inovasyonun kalbinde teknoloji değil, insan vardır. Veri analitiği bu sürecin bilimsel temelini oluşturur” dedi.

Yüksel: “Veriyi anlamlandırmak fark yaratır”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Üniversite Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, verinin artık üretimden daha stratejik hale geldiğini vurguladı. “Artık mesele ne kadar veri topladığınız değil, o veriyi nasıl kullandığınızdır. Veriyi doğru analiz eden ülkeler, sosyal ve ekonomik anlamda fark yaratıyor. EBSO olarak veri analizini sadece raporlarla sınırlı tutmayıp sosyal inovasyona dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kongre iki gün sürecek

Açılış töreninin ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Katılımcılar daha sonra iki gün boyunca yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenecek kongre oturumlarında bir araya geldi. Kongre kapsamında sosyal inovasyonun, veri analitiğiyle birlikte toplumsal gelişime ve sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkı sağlayabileceği tartışılıyor.