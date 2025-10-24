Uzak Doğu sporlarından Tai Chi'de (Taolu) uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Liyne Nisa Akgül, kısıtlı imkanlara rağmen azmiyle dikkat çekiyor. Salon ve uygun ekipman eksikliğini açık havada yaptığı yoğun antrenmanlarla aşan 20 yaşındaki genç sporcu, dünya şampiyonluğu hedefine kararlılıkla ilerliyor.

İzmir’den başlayan başarı hikayesi

İzmir'de ikamet eden Liyne Nisa Akgül, spora olan ilgisini babasının teşvikiyle çok küçük yaşlarda keşfetti. Beş yıl önce profesyonel olarak Tai Chi alanına yoğunlaşan Akgül, kısa sürede büyük bir yetenek olduğunu kanıtladı. Ancak sporcunun önündeki en büyük engel, Tai Chi'nin gerektirdiği standartlara uygun bir antrenman salonu bulamaması oldu. Bu zorluğa rağmen, Liyne Nisa ve antrenörü Resul Sadeki, haftanın üç günü park ve bahçeleri birer antrenman sahasına dönüştürerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu şartlara rağmen kazanılan uluslararası madalyalar

Açık havada, çoğu zaman standart dışı zeminlerde yapılan bu meşakkatli çalışmaların meyvesi, ulusal ve uluslararası arenada alınan üst üste başarılar oldu. Beş yıllık kariyerine pek çok Türkiye şampiyonluğu sığdıran Liyne Nisa Akgül, özellikle uluslararası düzeyde gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında arka arkaya Balkan şampiyonu olan Akgül, geçen yıl kariyerinin en önemli başarısını elde etti. Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, güçlü rakipleri arasından sıyrılarak dünya üçüncülüğü madalyasını boynuna taktı. Bu başarı, parklarda yapılan antrenmanların bile dünya çapında bir derece getirebileceğinin çarpıcı bir kanıtı oldu.

Salon ve ekipman ihtiyacı: “Sürekli erişimimiz yok”

Tai Chi sporcusu Liyne Nisa Akgül, basına yaptığı açıklamalarda, bu sporu büyük bir tutkuyla yaptığını ancak antrenman şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Akgül, disiplinli Tai Chi (Taolu) çalışması için hayati önem taşıyan geniş bir alana serilen ve yurt dışından getirilen "taolu halısı"na sürekli erişemediklerini ifade etti. "Profesyonel taolu halısı dediğimiz bir halımız var; fakat buna sürekli erişimimiz olmuyor. Yalnızca yarışmalara gittiğimizde kullanabiliyoruz. Türkiye'ye Çin'den geldiği için yarışmalar dışında bu özel halıda çalışma şansımız maalesef kısıtlı kalıyor," diyen Akgül, kapalı bir spor salonlarının olmaması nedeniyle antrenmanlarını mecburen farklı park ve bahçelerde yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Buna rağmen genç sporcu, hedefinin dünya üçüncülüğüyle yetinmeyip, gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada dünya şampiyonu unvanını kazanmak olduğunu ekledi.

Antrenör Sadeki’den destek çağrısı

Liyne Nisa Akgül'ün antrenörü Resul Sadeki ise Wushu’nun bir dalı olan Tai Chi'nin Asya ülkelerinde popülerliğine dikkat çekerek Türkiye'de de ilginin arttığını kaydetti. Sadeki, sporcularının soğuk ve yağışlı hava koşullarında dahi antrenman yaptıklarını belirterek, bir taolu halısının bulunduğu uygun bir salonun başarılarını katlamaları için elzem olduğunu dile getirdi. "Rakiplerimiz en iyi ve en donanımlı salonlarda hazırlanıyor. Liyne, bu kısıtlı şartlarda, özel halı ve salon imkânı yokken dünya üçüncüsü oldu. Özel ayakkabılar ve özel bir kılıç gibi ekipmanlar da gerekiyor. Madalya almak bir başarıdır ancak bunun sürdürülebilirliği daha önemlidir. Biz de bu başarıyı sürdürme kararlılığındayız," sözleriyle yetkililere ve sporseverlere destek çağrısında bulundu.