Greta Thunberg, İsveç doğumlu, 22 yaşında genç bir iklim aktivisti. Sağlık konusunda selektif mutizm, Asperger sendromu, OKB ve DEHB teşhisleri almış olsa da, tüm bu özelliklerini toplumsal mücadelede birer avantaj olarak görüyor. Aktivistliğiyle Birleşmiş Milletler ve uluslararası platformlarda sesi duyulan Greta, mücadelesini sürdürüyor.

Greta Thunberg Kimdir?

Greta Thunberg, 3 Ocak 2003 tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de doğdu. Babası aktör Svante Thunberg, annesi dünyaca ünlü opera sanatçısı Malena Ernman’dır. Greta, küçük yaşlardan itibaren doğa ve çevreyle ilgilenerek büyüdü. Özellikle toplumsal konulara duyarlılığı ile dikkat çekti.

Henüz 15 yaşındayken İsveç Parlamentosu önünde tek başına başlattığı “Geleceğimiz İçin Okul Grevi” eylemiyle küresel çapta tanındı. Bu eylem, kısa sürede Fridays For Future adıyla bir çevre hareketine dönüştü ve milyonlarca genç Greta’nın çağrısına katıldı. Thunberg, çevre aktivistliği ve uluslararası zirvelerde yaptığı cesur konuşmalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Şu anda 22 yaşında.

Yaşı, Nereli Olduğu ve Kişisel Özellikleri

Greta Thunberg İsveçlidir ve 22 yaşında. Stockholm’de dünyaya geldi ve ailesinin sanatsal kökenlerinden dolayı kültürle iç içe büyüdü. Aktivist kişiliğiyle öne çıkan Greta, dünya genelinde gençlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilinçlenmesinde rol oynadı. Greta resmî bir meslek sahibi değil; ana faaliyeti çevre aktivistliği ve küresel çevre mücadeleleri.

Sağlık Durumu – “Hasta mı?” Sorusu

Greta Thunberg, kendisiyle ilgili sağlık durumunu her zaman şeffaf şekilde paylaştı. Yalnızca çok gerekli olduğunda konuştuğu için seçici konuşmamazlık (selektif mutizm) ve Asperger sendromu teşhisi kondu. Asperger sendromu, otizm spektrumunun bir türü olarak kabul ediliyor. Greta ayrıca obsesif kompülsif bozukluk (OKB) ve dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanıları aldı.

Çocukluk yıllarında depresyon ve yeme bozuklukları yaşadı. Uzun süre konuşmadığı ve az yemek yediği için hastanede tedavi gördü. Ancak Greta, bu özelliklerini bir engel olarak değil, çevre aktivistliği konusunda avantaj olarak görüyor. Asperger sendromunu “Hayatta siyah-beyaz görmemi sağlıyor; doğru ve yanlışı daha net ayırabiliyorum” şeklinde açıklıyor ve kendini kesinlikle hasta olarak tanımlamıyor.

Greta Thunberg’in sağlık durumu, toplumsal duyarlılık ve aktivistlik yolunda ekstra çaba göstermesini sağladı. Kısa sürede küresel çapta sembol haline gelen Greta, “Asperger sendromu olmasaydım belki de iklim krizi üzerinde bu kadar odaklanamazdım” açıklamalarında bulundu.