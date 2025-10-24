Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde siber suçlara yönelik 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 189 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM ve MASAK Koordinesinde operasyon

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK’ın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu çok sayıda dijital materyale ve suç unsuru delillere el konuldu.

83 tutuklama, 47 şüpheliye adli kontrol

Operasyonlarda gözaltına alınan 189 kişiden 83’ü tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Dolandırıcılık, bahis ve çocuk istismarı suçları

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; “ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü içeren içerikleri bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve bu faaliyetlerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bakan Yerlikaya: “Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın dijital güvenliği için siber suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.