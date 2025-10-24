Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarıyla mücadele eden İzmir’e intikal ederek yerinde incelemelerde bulundu. Foça ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar neticesinde zarar gören yerleşim yerlerini bizzat görmek ve yürütülen çalışmaları en üst düzeyde koordine etmek amacıyla bölgeye ulaşan Vali Pehlivan, acil müdahale süreçlerini yakından takip etti.

Bölgede kapsamlı koordinasyon ve bilgi alışverişi

AFAD Başkanı Pehlivan’a bu kritik inceleme gezisinde İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci eşlik etti. Heyet, bölgedeki mevcut durum hakkında detaylı bilgiler alarak, devam eden müdahale faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirdi. Vali Pehlivan, sel felaketi sırasında kaybolan bir vatandaşın ailesini de ziyaret ederek derin üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kayıp vatandaşın bulunması yönündeki arama kurtarma çalışmalarının son durumu hakkında da aileye ayrıntılı bilgi aktarımında bulundu.

Geniş kapsamlı afet müdahale çalışmaları devam ediyor

AFAD tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, İzmir'de meydana gelen su baskınları sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 207 ihbar ulaştı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yürütülen bu geniş ölçekli çalışmalarda, çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 666 personel ve 277 araç aktif olarak görev yapıyor. Afetin hemen ardından başlatılan bu koordineli çalışmalar, su basan bölgelerde tahliye, hasar tespiti ve yardım dağıtımı gibi hayati fonksiyonları sürdürüyor.

Kaybolan vatandaş için seferberlik: Uzman ekipler devrede

Sel nedeniyle kayıp olan bir vatandaşın bulunması için yürütülen arama kurtarma operasyonları ise büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bu hassas operasyona destek sağlamak amacıyla çevre illerden de takviye ekipler görevlendirildi. Manisa ve Muğla İl AFAD müdürlüklerine bağlı uzman ekiplerin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama yeteneğine sahip özel timler de alanda arama faaliyetlerine katıldı. Ayrıca, teknolojik imkanlardan yararlanmak üzere Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur İl AFAD Müdürlüklerinden özel olarak donatılmış dron ekipleri de havadan keşif ve destek görevleri icra etmek üzere bölgeye sevk edildi.