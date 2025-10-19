İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanma kararı aldı. Kurulun bu kez ana gündem maddesi, her yıl aralık ayında gerçekleştirilen asgari ücret görüşmelerine zemin hazırlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısı ve işleyişi olacak. Taraflar, komisyonun gelecekteki çalışmalarına yönelik beklenti ve eleştirilerini masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunacak. Bu toplantı, özellikle işçi sendikalarının komisyonun adil olmadığı gerekçesiyle toplantılara katılmama kararı almasının ardından kritik bir önem taşıyor.

İşçi sendikalarının komisyon boykotu gündemde

Geçtiğimiz dönemde belirlenen 2025 yılı asgari ücretine yönelik sert eleştirilerde bulunan işçi sendikaları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısına olan tepkilerini net bir şekilde ortaya koymuştu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’teki basın açıklamasında, komisyonun elli yıldır "adil olmayan" bir düzenle işlediğini belirterek, "Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız," şeklinde kesin bir tavır sergilemişti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ ile ortak hareket ederek 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını doğrulamış ve komisyonun yapısının acilen değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Sendikaların bu ortak boykot kararı, yaklaşan görüşmeler öncesinde Komisyonun işleyişinin revize edilmesi gerekliliğini güçlendiriyor.

Asgari Ücret tespit mekanizması nasıl işliyor?

Mevcut yasal düzenlemelere göre asgari ücret, işçi, işveren ve hükümeti temsilen beşer üyenin katılımıyla toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni ücretin belirlenmesi amacıyla geleneksel olarak aralık ayında toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın atadığı üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az on üyenin katılımıyla toplanabiliyor ve kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Ancak, oyların eşit çıkması durumunda, komisyon başkanının bulunduğu tarafın kararı çoğunluk kararı olarak kabul ediliyor. İşçi tarafı, bu çoğunluk ilkesinin hükümet ve işveren lehine sonuçlandığını ve kararların adil bir şekilde alınamadığını iddia ediyor.

Mevcut asgari ücret detayları ve işverene maliyeti

Halen uygulanmakta olan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu tutar üzerinden yapılan kesintilerin ardından işçinin eline geçen net asgari ücret miktarı ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Öte yandan, asgari ücretin işverene olan toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruşa tekabül ediyor. Bu maliyetin içinde brüt asgari ücretin yanı sıra 4 bin 95 lira 87 kuruş sosyal güvenlik primi ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta fonu primi yer alıyor. Üçlü Danışma Kurulu'nun bu hafta yapacağı toplantı, sendikaların beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağı ve komisyon yapısında bir değişim olup olmayacağı açısından büyük merakla bekleniyor.