Son Mühür- İzmir Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, geleceği inşa eden öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğa ve mesleğin derin anlamına vurgu yaptı. Vali Elban, geleceğin kapılarını sabır, bilgi ve yürek sıcaklığıyla açan tüm eğitim neferlerinin bu anlamlı gününü en içten dileklerle kutladığını belirtti.

Mesleğin derin anlamı: İnsana dokunma sorumluluğu

Vali Elban, öğretmenlik mesleğinin yalnızca akademik bilginin aktarılmasından ibaret olmadığını ifade etti. Mesleğin temelini, insana dokunmanın ağır sorumluluğunu taşımak olarak tanımlayan Elban, şunları kaydetti:

"Öğretmenliği bu denli değerli kılan şey, bir bakış açısını değiştirebilmek, tek bir cümle ile bir yolu aydınlatabilmek, bir çocuğun içindeki potansiyeli fark ederek onu hayata hazırlayabilmektir. Bu nedenle öğretmenlik, geleneksel bir görev tanımının sınırlarına sığdırılamayacak kadar kapsamlı ve çok kıymetli bir meslektir."

Toplumsal değişimin en güçlü halkası

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünün, Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretmenlere duyduğu tarihi güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Vali Elban, bugünün öğretmenlerinin de bu mirası başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Vali Elban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Türkiye’nin dört bir köşesinde, en zorlu koşullarda dahi aynı yüksek sorumluluk bilinciyle çalışan öğretmenlerimiz, toplumsal değişimin en güçlü ve dinamik halkasını oluşturmaktadır. Onlar, merakı, umudu ve eleştirel düşünmeyi yeşerten birer rehber olarak, ülkemizin yarınlarına yön vermektedirler."

Aydınlık geleceğin kurucuları

Aydınlık bir geleceğin esas kurucularının, çocuklara sadece ders müfredatını değil, aynı zamanda düşünme cesareti, sorumluluk duygusu, milli değer bilinci ve vatan sevgisi gibi temel erdemleri de kazandıran öğretmenler olduğunu vurgulayan Vali Elban, onların yoğun emeğinin, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren en güvenilir güç olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Vali Elban, mesajının sonunda tüm eğitim camiasına yönelik duygularını dile getirdi: "Bu anlamlı günde, kutsal mesleklerini icra ederken şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; ömürlerini bu onurlu mesleğe adayan emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu günler temenni ediyorum. Bugün görevini ilk günkü tutkuyla sürdüren bütün öğretmenlerimize ise en içten teşekkürlerimi iletiyorum."