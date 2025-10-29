Son Mühür- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Binanın altında aynı aileden 5 kişinin bulunduğu belirtilirken, kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Belediye Başkanı’ndan dikkat çeken açıklama

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Alanda devam eden metro çalışması var. Binanın bu nedenle çökme ihtimali üzerinde araştırmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’dan son durum

Olay, 29 Ekim 2025 sabah saat 07.30 sıralarında Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binanın kendiliğinden çöktüğünü ve enkaz altında 5 kişinin olabileceğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Bakan Yerlikaya, kurtarma çalışmalarının Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda sürdüğünü, olay yerine İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı’nın da hareket ettiğini belirtti.

Enkaz altında 147 personel görev yapıyor

Enkaz çalışmalarına toplam 147 personel katılıyor. Bunların 80’i AFAD ekibi olurken, çalışmalarda 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç kullanılıyor.