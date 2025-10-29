Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ikinci görev döneminde Beyaz Saray'da ilk kez ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden çıkacak sonuçların merakla beklendiği süreçte gizli kayda alınan bir konuşma gündem olmuştu.

NTV'nin ABD Temsilcisi olarak görev yapan Hüseyin Günay’ın Beyaz Saray’ın bahçesinde Associated Press (AP) kamerasına yansıyan sözleri nedeniyle işine son verdi.

Anadolu Ajansı kameramanı Yasin Öztürk'e görüşmeler hakkında bilgi verirken kullandığı ifadelerin ardından NTV harekete geçerek Günay'la yolları ayırdığını duyurdu.

Hüseyin Günay, işine son verildiği gün baba olduğu müjdesini vermişti.



Görüntülerde Günay, Öztürk’e Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen görüşme sonrasında yorumlarda bulunuyor ve “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı değerlendirmesinde bulunup küfürlü ifadeler kullanıyordu.



Destek mesajlarınız güç verdi...



Görevine son verilmesinin ardından sessizliğini koruyan Hüseyin Günay, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamak için verdiği mesajda

''Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim.

Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler.'' ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili sıcak bir gelişmeyi de duyuran Hüseyin Günay,

''Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!

Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim.'' mesajı verdi.

