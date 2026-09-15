Son Mühür- Kaşif Kozanoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdesini aralama adına açılan soruşturmada bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ne FETÖ gölgesi düştüğüne dair iddialar gündeme damga vurmuştu.

Senaryo ekibinin ifade verdiği süreçte Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyadan verdiği bir mesajla savcıya tanık olarak ifade vereceğini duyurdu.

''Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor.

Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim.

Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım'' ifadelerine yer veren Kütahyalı'dan dikkat çeken ikinci bir mesaj daha geldi.



Sözlerim yanlış anlaşıldı...



Sözlerinin yanlış anlaşıldığına dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, savcıyla görüşmesinin ardından yeni bir açıklamayla duruma açıklık getirdi.



''Arkadaşlar ben bu mesajda ifadeye alındım demedim. Bu konu ile bildiklerimi, şahitliklerimi Sayın Başsavcı Vekiline anlatacağımı, tanıklıklarımı paylaşacağımı söyledim'' vurgusunda bulunan Kütahyalı,

''Çok verimli bir sohbet oldu Silivri’de. Bilgileri, bulguları, somut tanıklıkları paylaştım. Şimdi Başsavcılık makamı bu bilgileri, bulguları değerlendirecek ve elindeki verilerle mukayese edecektir. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından ayrıldım. Arzu edilirse bu soruşturma kapsamında ileride ifade de verebilirim. Mesele Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasıyla ilgili hakikate ulaşılmasına katkı sağlayabilmektir'' mesajı verdi.



Kütahyalı ne demişti?



Kurtlar Vadisi ve Kaşif Kozinoğlu'na yönelik tartışmalar başladığında Kütahyalı,

— Kurtlar Vadisi, 2003-2009 arası Recep Tayyip Erdoğan’ı bir askeri darbe ile devirmeyi amaçlayan klasik Türk kontrgerillasının emrindeydi.

— Senaryoyu bu üç adam yazdı. Ama bilgileri özellikle 2008’de tutuklanana kadar Hasan Atilla Uğur gibi kontrgerilla subayları verdi.

— Devrin MİT Müsteşarı’nın emriyle Kaşif Kozinoğlu’nun yazdığı MİT raporuyla da bu bilgi kesinleşti'' iddialarını gündeme taşımıştı.

