Bilgisayar karşısında uzun süre çalışan birçok kişi, gözlerde yanma, batma veya odaklanma sorunu yaşamaktan şikâyet ediyor. Uzmanlara göre bunun en büyük nedenlerinden biri, ekran parlaklığının ortam ışığıyla doğru oranda ayarlanmaması. Özellikle Amerikalı göz sağlığı uzmanları, yanlış parlaklık dengesinin “dijital göz yorgunluğu” olarak bilinen rahatsızlığı tetiklediğini belirtiyor.

Uzmanlar Uyarıyor: “Ekran Parlaklığı Ortamla Uyumlu Olmalı”

Amerikalı göz doktorlarına göre, ekranın parlaklık düzeyi çevredeki ışıkla uyumlu olmadığında gözler sürekli kontrast farkını dengelemeye çalışıyor. Bu da göz kaslarının normalden fazla çalışmasına neden olarak kısa sürede yorgunluk, kuruluk ve baş ağrısı yaratıyor. Uzmanlar, ekranın ne çok parlak ne de fazla karanlık olmaması gerektiğini vurguluyor.

Birçok uzmana göre en sağlıklı kullanım, ekran ışığının çevre ışığına yakın seviyede olması. Aksi takdirde gözler “parlama” ve “yansıma” kaynaklı bir stres altına giriyor.

Parlaklık Dengesizliğinin Yol Açtığı Şikâyetler

Gözlerde kuruluk ve batma hissi

Bulanık veya çift görme

Baş ağrısı ve odak kaybı

Boyun ve omuz ağrıları (göz yorgunluğu nedeniyle pozisyon değiştirme)

Uzun süreli bakışlarda kızarma ve sulanma

Uzmanlar, bu belirtilerin giderek yaygınlaştığını ve özellikle uzaktan çalışan kişilerde “bilgisayar görme sendromu” olarak adlandırılan tablonun sıklaştığını belirtiyor.

Doğru Ekran Ayarı İçin Basit Adımlar

Parlaklığı Ortama Göre Ayarlayın: Ekran ışığı, bulunduğunuz odadaki genel aydınlatma seviyesine yakın olmalı.

Yansımalardan Kaçının: Ekrana doğrudan pencere veya lamba ışığı gelmemeli.

Kontrastı Yükseltin: Metinlerin net okunabilir olması göz kaslarını rahatlatır.

Antiglare Koruyucu Kullanın: Parlamayı azaltan koruyucu film veya ekran filtresi kullanmak göz konforunu artırır.

20-20-20 Kuralını Uygulayın: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzağa bakarak göz kaslarını dinlendirin.

Göz Kırpmayı Unutmayın: Uzun süreli ekran kullanımında göz kırpma sıklığı azalır, bu da göz yüzeyinin kurumasına neden olur.

Ekran Mesafesine Dikkat Edin: Monitör, göz hizasının biraz altında ve kol mesafesi uzaklıkta olmalı.

Uzmanlardan Son Tavsiye: Düzenli Göz Molası

Amerikalı optometristler, gün içinde yapılan kısa göz molalarının, uzun süreli ekran kullanımına bağlı rahatsızlıkların önüne geçtiğini söylüyor. Gözlerinizi dinlendirmek, parlaklığı düzenlemek kadar önem taşıyor. Eğer buna rağmen bulanık görme, kızarma ya da sürekli yorgunluk gibi şikâyetler sürüyorsa bir göz doktoruna başvurulması gerekiyor.