Kıskanmak dizisi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çekiliyor. Çekimler için özellikle Temel Apartmanı tercih ediliyor. Bu apartman daha önce "Masumlar Apartmanı" dizisinde de kullanılmıştı ve diziseverlerce tanınan bir mekan haline geldi.

NOW TV'nin yeni dizisi Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik'in klasik romanından uyarlanıyor ve Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü oyuncuları buluşturuyor. 16 Eylül akşamı ilk bölümüyle başlayan dizi, Paşazade ailesinin ihtişamlı yaşamının arkasında saklı olan çatışmaları anlatıyor.

Temel Apartmanı Beyoğlu'nda Nerede

Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve birçok dizi prodüksiyon için tercih edilen bir lokasyon. Apartman özellikle iç mekan çekimleri için kullanılıyor ve dönemin atmosferini yansıtan mimarisiyle dikkat çekiyor.

Bu bölge aynı zamanda "Masumlar Apartmanı" dizisinin de çekildiği yerdi ve o dönem büyük ilgi görmüştü. Temel Apartmanı'nın koridorları, merdivenleri ve daireleri, Kıskanmak dizisinin 1940'lı yılların İstanbul atmosferini yansıtması için ideal bir seçim olarak görülüyor.

Diğer Çekim Lokasyonları

Kıskanmak dizisinin sadece Temel Apartmanı'nda değil, İstanbul'un çeşitli tarihi bölgelerinde de çekimler yapıldığı belirtiliyor. Özellikle Beyoğlu'nun eski sokakları, Pera bölgesi ve çevresindeki tarihi binalar, dizinin 1940'lı yılların sosyal hayatını yansıtması için kullanılıyor.

Yapım ekibi, Nahid Sırrı Örik'in romanındaki dönem atmosferini yakalamak için İstanbul'un eski mahallelerinde detaylı lokasyon araştırması yaptı. Beyoğlu'ndaki nostalgik atmosfer, dizinin ana karakteri Seniha'nın yaşadığı toplumsal çelişkileri görsel olarak desteklemek için tercih edildi.

Dizi Hakkında Detaylar

Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisi, yönetmen Nadim Güç ve senarist Yılmaz Şahin imzasını taşıyor. Dizi, Türk edebiyatının önemli eserlerinden birinin televizyona uyarlanması açısından da önem taşıyor. Başrol oyuncusu Özgü Namal'ın Seniha karakteriyle uzun aradan sonra ekranlara dönüşü de dikkat çekiyor.

NOW TV'nin Salı akşamı 20.00'deki yeni kuşağında yer alan Kıskanmak, aile içi çatışmalar, kıskançlık ve toplumsal baskıları dramatik bir dille anlatmayı hedefliyor. Çekimler süresince Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı ve çevresindeki tarihi mekanlar, dizinin görsel zenginliğine katkı sağlıyor