Uzak Şehir dizisi son bölümüyle yine ilgi odağı oldu. Özellikle Alya karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündemde kaldı. İzleyiciler karakterin akıbetini ve Sinem Ünsal'ın hikâyede devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Dizide Alya karakterine Sinem Ünsal hayat veriyor. Hikayede Alya'nın yaşadığı olaylar ve sezon finaline doğru gelişen gerginlikler, sosyal medyada ayrılık söylentilerinin çıkmasına sebep oldu. Özellikle son bölümlerde Alya'nın hikayesinin sona erebileceği yönünde pek çok yorum yapıldı ancak ekibin ve kanalın resmi bir ayrılık açıklaması bulunmuyor.

Alya karakterinin diziden ayrılığı iddiası

Dizinin orijinalinin Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlandığı biliniyor. Orijinal hikâyede Alya’ya denk gelen karakterin ayrılması Türk versiyonu için de benzer ihtimal oluşturdu. Son bölümlerde Alya’nın yurtdışına gitmesiyle ilgili sahneler olsa da yeni sezonda hikayeye devam edeceği netleşti. Gazetecilerin aldıkları bilgilere göre, Sinem Ünsal’ın Uzak Şehir’de yer almaya devam edeceği kesinleşti.

Dizide Alya ve Cihan arasında gelişen ilişkilerle Boran karakterinin hikayesi temel çekişme unsuru olarak öne çıkıyor. Sezon finali ile birlikte Alya'nın ayrılacağı söylense de yakın dönemde dizide kalmaya devam edeceği belirtildi. Yapım ekibi ve senaryo düzenlemeleri sayesinde karakterin mücadele dolu hikayesinin devam edceği kesinlik kazandı.

Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal kimdir?

Sinem Ünsal 1993’te İzmir’de doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde Çoban Yıldızı, Güneşin Kızları ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol aldı. En çok Mucize Doktor’daki Nazlı karakteriyle tanındı. Son olarak Uzak Şehir dizisinde Alya’yı oynuyor ve performansıyla dikkat çekiyor.