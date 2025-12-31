Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının son saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hitap ederek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki adımlarını ve terörle mücadeledeki tavizsiz kararlılığını bir kez daha vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki üst düzey komuta kademesinin Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı ziyareti sırasında askerlere telefonla seslenen Erdoğan, "Büyük Türkiye" hedefinden asla geri adım atılmayacağının altını çizdi.

Mehmetçik'e yeni yıl mesajı ve Polatlı ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarıyla birlikte yılın son gününde Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda görevli kahraman askerlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, personelin mesleki yetkinliklerini en üst seviyeye çıkardığını ve her türlü göreve hazır olduklarını rapor eden Bakan Güler, sözü askerlere hitap etmesi için Erdoğan'a devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılına büyük umutlarla girildiğini belirterek, vatan savunması için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarken, gazilerin ve tüm ordu mensuplarının yeni yılını tebrik etti.

"Yurtta barış dünyada barış" ekseni ve stratejik mücadele

Konuşmasında Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç kıtanın kalbinde yer alan bu coğrafyanın dünya siyasetindeki kritik rolüne değindi. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın, Türk ordusunun nitelikli kadrolarını yetiştirme konusundaki başarısını takdir eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgede istikrarı tesis etmek amacıyla "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi doğrultusunda yoğun bir diplomasi ve mücadele yürüttüğünü ifade etti. Milletin, ordusuyla her zaman iftihar ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin menfaatlerini koruma noktasında geri adım atılmayacağını hatırlattı.

Savunma sanayiinde oyun değiştiren teknolojiler

Türkiye'nin iç cephesini tahkim ederken aynı zamanda teknolojik bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyleyen Erdoğan, savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımları tek tek sıraladı. Altay tankından Fırtına obüslerine, ATAK helikopterlerinden insansız hava, deniz ve kara araçlarına kadar savunmanın her alanında devasa bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Menzili her geçen gün artan füzeler ve milli hava savunma sistemleriyle Türkiye'nin kendi kaderini tayin etme gücüne sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ciddi engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara dönüştürme fırsatını yakaladık. Biraz daha sabır ve gayretle aydınlık yarınlara ulaşacağız" dedi.

Terörle mücadelede "Sıfır taviz" kararlılığı

Haberin en can alıcı noktalarından birini oluşturan terörle mücadele başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta dünyaya mesaj verdi. Hiçbir yasa dışı yapının Türkiye'nin milli hedeflerine engel olmasına müsaade edilmeyeceğini belirten Erdoğan, terör örgütlerinin adı veya istismar ettiği değerler ne olursa olsun bertaraf edileceğini vurguladı. "Güçlü ve büyük Türkiye'yi, kutlu bir emanet olarak gelecek nesillere gururla devredeceğiz" diyen Erdoğan, Türk ordusunun yiğit mensuplarını sevgiyle selamlayarak, 2026 yılının tüm güvenlik birimleri için hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasını tamamladı.