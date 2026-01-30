Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişme kamuoyunda ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Adli Tıp süreci ve adli kontrol kararı

Soruşturma kapsamında Subaşı’ndan uyuşturucu testi yapılabilmesi amacıyla kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’na götürülen Subaşı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Test sonuçları sonrası sosyal medyada yeni dönem

Uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

Yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Subaşı, tövbe ettiğini belirterek bu dönemi samimi bir şekilde yaşadığını dile getirmişti.

Dini paylaşımlar ve takip listesindeki değişim dikkat çekti

Bu açıklamaların ardından dini içerikli paylaşımlara ağırlık veren Subaşı’nın takip ettiği hesaplarda da değişikliğe gitmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Bikinili paylaşımlar sona eriyor

Son olarak yeni bir karar aldığını duyuran Şeyma Subaşı, bugüne kadar sıkça paylaştığı bikinili fotoğraf ve videoları artık paylaşmayacağını açıkladı.

Subaşı, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadeleriyle duyurdu.