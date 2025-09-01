Son Mühür/Osman Günden- Yeni eğitim-öğretim döneminin uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bugün ders başı yaptı. İzmir’de sabah saatlerinden itibaren velilerin çocuklarını okula bırakmasıyla birlikte trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Ana arterlerde uzun kuyruklar

Üç aylık yaz tatilinin ardından öğrencilerin yeniden sınıflara dönmesiyle kent genelinde hareketlilik arttı. Sabah saatlerinde özellikle Ankara Caddesi, Gaziler Caddesi ve Anadolu Caddesi’nde yoğunluk gözlendi. Araçların ilerlemekte zorlandığı bu bölgelerde zaman zaman konvoylar oluştu.

Kent merkezinde Üçyol İnönü Caddesi ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde de trafik sıkışıklığı yaşandı. Öğrencilerini okula bırakmaya çalışan veliler, dakikalarca yolda beklemek zorunda kaldı.

Uyum haftası devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan uyum haftası, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışmasını amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler bir hafta boyunca kademeli olarak eğitime katılacak.