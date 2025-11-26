Ateş'in vefatı, Gebze'deki hastanelerde görev yapan meslektaşlarını yasa boğdu. Yakınları, sabah saatlerinde evine gittiklerinde durumu fark etti. Polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontroller, Ateş'in yaşamını yitirdiğini doğruladı. Cenaze töreni, Gebze'de düzenlendi.

Op. Dr. Ceyhun Ateş Kimdir

Op. Dr. Ceyhun Ateş, kadın hastalıkları ve doğum branşında uzun yıllar hizmet verdi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. 1986'da mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Uzmanlık unvanını aldı.

Ateş, mesleki kariyerini Kocaeli'de sürdürdü. Medical Park Hastanesi'nde ve Özel Yüzyıl Hastanesi'nde çalıştı. Son dönemde Özel Çayırova Derman Tıp Merkezi'nde de görev yaptı. Riskli gebelik takibi, sezaryen doğumlar ve kısırlık tedavileri alanlarında uzmanlaştı. Hastaları, mesleki birikimi ve hasta ilişkileriyle tanıyordu.

Ateş, jinekolojik operasyonlarda deneyimliydi. Vajina estetiği, LEEP prosedürü, histerosyalpingografi, idrar kaçırma ameliyatları, rahim ve myom çıkarılması gibi müdahaleleri gerçekleştirdi. Genel jinekolojik ve kanser cerrahisi yaptı. Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde muayenehanesi vardı.

Op. Dr. Ceyhun Ateş Neden Öldü

Op. Dr. Ceyhun Ateş'in ölümü, evinde hareketsiz bulunmasıyla ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yakınları, Bayramoğlu'ndaki evine gitti. Durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale etti. Ateş'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İlk incelemeler, darp veya dış müdahale izi göstermedi. Polis, evde detaylı arama yaptı. Otopsi, Kocaeli'de yapılacak. Yetkililer, ölüm nedenini raporla belirleyecek. Ateş'in yaşadığı rahatsızlık belirtileri önceden kaydedilmedi. Soruşturma, rutin prosedürle ilerliyor.

Ateş'in vefatı, ailesini derinden sarstı. Cenaze, Gebze'de toprağa verildi. Meslektaşları, taziye mesajları paylaştı. Hastaları, sosyal medyada anma paylaşımları yaptı. Ölüm nedeni, otopsi sonuçlarıyla netleşecek.

Op. Dr. Ceyhun Ateş'in Ardından

Op. Dr. Ceyhun Ateş, kadın sağlığı alanında binlerce hastaya hizmet etti. Gebze ve Çayırova'da tanınan Ateş, kısırlık tedavilerinde tercih edildi. Riskli gebeliklerde başarılı müdahaleleriyle biliniyordu. Hastane yorumlarında, hasta odaklı yaklaşımı övülüyordu.

Ateş, doğum öncesi eğitim ve doğuma hazırlık programlarında rol aldı. Laparoskopik cerrahi ve infertilite hastalıklarında uzmanlaştı. Medical Park ve Yüzyıl Hastanesi'nde çalışırken, ekip çalışmaları yaptı. Vefatı, Kocaeli sağlık camiasında boşluk yarattı.

Mesleki birikimi, genç hekimlere ilham oldu. Ateş, jinekolojik kanser cerrahisinde deneyimliydi. Hastaları, onunla ilgili olumlu değerlendirmeler paylaştı. Cenaze töreninde meslektaşları, anma konuşmaları yaptı. Mirası, kadın sağlığı hizmetlerinde devam edecek.